آل معمر: للنصر 45 بطولة نقية سواء ظهر التوثيق أو لم يظهر

طلال الغامدي (صدى):
طالب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، بتوثيق الاتحاد السعودي لكرة القدم للبطولات، بشكل احترافي وشامل وشفاف.
وقال آل معمر: بخصوص توثيق البطولات، بطولات النصر 45 بطولة نقية منها 17 دوري بمختلف المسميات، سواء ظهر التوثيق أو لم يظهر، فهذا تاريخ العالمي الذي بناه رجالاته، على مدى 66 عاما، وكلنا نعلم أنهم نحتوا الصخر، ليصلوا إلى هذا الرقم، ولم يغرفوا من البحر، كما تيسر لغيرهم".
وأضاف: " ندعم في النصر عمل إتحاد القدم في توثيق البطولات لا طمسها إذا كان سيعلن عن جميع البطولات التي أشرف عليها الإتحاد منذ تأسيسه، دون اختزال فترات تاريخية أو بطولات، كما يحدث في بعض وسائل الإعلام، على أن تضم اللجنة رجالات عاصروا البدايات ومشهود لهم بالأمانة والإستقلالية".
وتابع: "نريد رصدا لجميع البطولات التي أشرف عليها الاتحاد ولمختلف الدرجات والمناطق، أما مسألة تصنيف أهمية البطولات وقوتها،فلا يخضع للأهواء، كما يطرح في بعض منصات الإعلام عندما يقال: هذي البطولات مهمة لأننا حققناها، وهذي ما نعترف فيها لأن المنافس كان محتكر البطولات في تلك الفترة".
واختتم قوله: "نرحب بالتوثيق متى كان احترافيا وشاملا وشفافا ويقوم عليه رجالات من كافة المناطق عاصروا المراحل المبكرة، ويتم المصادقة على اختيارهم من الجمعية العمومية للإتحاد، ومشهود لهم بالكفاءةوالإستقلالية، وأشدد على الأخيرة".
وفي السياق ذاته كان رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل قد أبدى استياءه من عدم بدء الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل في عملية توثيق البطولات، نافيًا أن تكون جائحة كورونا السبب وراء التأجيل.
ويعد ملف توثيق البطولات في المملكة من أهم القضايا التي تشغل الشارع الرياضي، حيث يتحدث جماهير كل نادٍ عن تاريخ وإنجازات ناديهم من وجهة نظرهم الخاصة دون توثيق رسمي.
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