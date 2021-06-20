نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تركي آل الشيخ ينشر صورة والده بمناسبة عيد الأب

منذ 5 دقائق
1258
تركي آل الشيخ ينشر صورة والده بمناسبة عيد الأب

نايف السالم (صدى):
نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة لوالده تزامنًا مع الاحتفالات بمناسبة "عيد الأب".

ووجه آل الشيخ، رسالة لوالده، معربا عن شكره وامتنانه لكل ما أنجزه في حياته، معتذرا له عن أي خطأ وقع فيه خلال مرحلة شبابه وطفولته..

وقال في رسالته: "‏والدي العزيز، أبو تركي، في عيد الأب، أحببت أن أشكرك على كل شيء عملته لي في حياتي، وأعتذر عن أي غلط ارتكبته في شبابي وطفولتي".

وأضاف: "أدعو الله أن يحفظك لي، ويرزقني برك، ويقدّرني على أن أرد لك شيئًا بسيطًا مما قدمته لي، ابنك، وخادمك، وجزمتك".

المملكة
الهيئة العامة للترفيه
تركي آل الشيخ
عيد الأب

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

شرحبيل
كيف رجعو الوعل.. وهم سلخوه؟؟؟ 🙄
4lovex2
الموت حق يأتيكم ولو كنتم في بروج مشيده، صدق الله عزوجل إنا لله وإنا إليه راجعون.
4lovex2
فجروا رأسه بمسدس هذا ملعون وسخ
عبدالله
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
4lovex2
افضل وقت لممارسة الرياضة هي بعد وجبة الإفطار صباحاً وتكون وجبة الإفطار صحيه وليست دسمه ثم يتحرك لمدة نصف ساعة أو أقل لين يحس...

أخر الأخبار

تركي آل الشيخ ينشر صورة والده بمناسبة عيد الأب
تركي آل الشيخ ينشر صورة والده بمناسبة عيد الأب
منذ 5 دقائق 1258
الإطاحة بثلاثة أشخاص لصيدهم وعل جبلي بالباحة
الإطاحة بثلاثة أشخاص لصيدهم وعل جبلي بالباحة
منذ 16 دقيقة 1435
كيف حارب تنظيم الإخوان الإرهابي الأمير عبدالرحمن بن مساعد شاعرًا ورئيسًا للهلال ومدافعًا عن وطنه
كيف حارب تنظيم الإخوان الإرهابي الأمير عبدالرحمن بن مساعد شاعرًا ورئيسًا للهلال ومدافعًا عن وطنه
منذ 26 دقيقة 1742
أحمد الشهري : مطالبات رئيس الهلال جاءت من " حرقة "
أحمد الشهري : مطالبات رئيس الهلال جاءت من " حرقة "
منذ 56 دقيقة 438
مساعد العمري : دوري كأس جلالة الملك يعتبر " دوري "
مساعد العمري : دوري كأس جلالة الملك يعتبر " دوري "
منذ 57 دقيقة 326
فهد الروقي : سعود الصرامي من بعد صمت سنة أشبهه بالتريله الي نازله بدون فرامل
فهد الروقي : سعود الصرامي من بعد صمت سنة أشبهه بالتريله الي نازله بدون فرامل
منذ 59 دقيقة 403
مي العيدان: ترقبوا تفاصيل علاقة "شاذة" بين فنانين كويتي و إيراني
مي العيدان: ترقبوا تفاصيل علاقة "شاذة" بين فنانين كويتي و إيراني
منذ ساعة 1099
الحياة الفطرية: مقطع سلخ الوعل في بلجرشي يبدو قديمًا
الحياة الفطرية: مقطع سلخ الوعل في بلجرشي يبدو قديمًا
منذ ساعة 1936
بندر الرزيحان : النصر يطالب ببطولة دوري بطلها معروف " الأهلي "
بندر الرزيحان : النصر يطالب ببطولة دوري بطلها معروف " الأهلي "
منذ ساعة 660
محمد أبو هداية : كل مؤرخ حريص على توثيق بطولات ناديه
محمد أبو هداية : كل مؤرخ حريص على توثيق بطولات ناديه
منذ ساعة 618