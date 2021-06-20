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الإطاحة بثلاثة أشخاص لصيدهم وعل جبلي بالباحة

منذ 16 دقيقة
1435
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الإطاحة بثلاثة أشخاص لصيدهم وعل جبلي بالباحة

الباحة (صدى):
تمكنت شرطة الباحة من الإطاحة بثلاثة أشخاص، قاموا باصطياد وعل جبلي بمحافظة بلجرشي وتصوير ذلك ونشره.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، أن المتهمون هم مواطنان ومقيم من الجنسية الأفغانية، في العقد الثاني من العمر.

وأوضح أنه تم إعادة الوعل الجبلي إلى فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

يذكر أن عقوبة صيد الوعل الجبلي تبلغ 60 ألف ريال، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، نص نظام البيئة على تغليظ العقوبة، بحيث تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الباحة
الشرطة
بلجرشي
وعل جبلي

التعليقات

شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 610
منذ 3 دقائق
كيف رجعو الوعل.. وهم سلخوه؟؟؟ 🙄

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أحدث التعليقات

شرحبيل
كيف رجعو الوعل.. وهم سلخوه؟؟؟ 🙄
4lovex2
الموت حق يأتيكم ولو كنتم في بروج مشيده، صدق الله عزوجل إنا لله وإنا إليه راجعون.
4lovex2
فجروا رأسه بمسدس هذا ملعون وسخ
عبدالله
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
4lovex2
افضل وقت لممارسة الرياضة هي بعد وجبة الإفطار صباحاً وتكون وجبة الإفطار صحيه وليست دسمه ثم يتحرك لمدة نصف ساعة أو أقل لين يحس...

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