مي العيدان: ترقبوا تفاصيل علاقة "شاذة" بين فنانين كويتي و إيراني

خالد الظفيري (صدى):
صرحت الإعلامية الكويتية مي العيدان، بأنها لديها معلومات حول وجود علاقة شاذة بين فنانين أحدهما كويتي والآخر إيراني.
وتوعدت العيدان بفضح الفنانين قريبًا، قائلة: "ترقبوا الثلاثاء راح اتكلم عن الفنان الإيراني وعلاقته الشاذة مع فنان كويتي، وفضائحهم بالكويت ولندن، وتعاطيهم، وراح أقول تفاصيل".
وأثارت تصريحات العيدان جدلا واسعا، حيث هاجمها بعض المتابعين، لإفصاحها عن وجود علاقة شاذة بين الفنانين، ما اضطرها إلى غلق خاصية التعليقات.
يذكر أن مي العيدان قد وجهت رسالة في وقت سابق، شديدة اللهجة إلى فنان إيراني، لم تذكر اسمه، مؤكدة أنها تحملته كثيرًا، ولكنه تمادى ولذلك لن يردها أحد عنه.