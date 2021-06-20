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بالفيديو .. جون باغانو: مطار مشروع البحر الأحمر سيُفتح جزئيًا في نهاية 2022

منذ 26 دقيقة
1453
بالفيديو .. جون باغانو: مطار مشروع البحر الأحمر سيُفتح جزئيًا في نهاية 2022

الرياض (صدى):
قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر، جون باغانو، إن قدرة استيعاب مطار مشروع البحر الأحمر مليون راكب في السنة، وسيتم افتتاحه جزئيًا في نهاية 2022.

وأكد "باغانو" أن الافتتاح الكامل للمطار سيكون في 2023، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج "في العلن" المذاع على قناة السعودية.

ولفت إلى أنه تم بالفعل البدء في رصف مدرج المطار، مشيراً إلى توقيع شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية في المشروع، بما في ذلك الطاقة المتجددة.

ونوه بأن المشروع يضم مستثمرين سعوديين وعالميين، وأنهم يجرون حاليًا العديد من المناقشات لإتمام صفقات تستهدف تطوير أصول المشروع.

القطاع الخاص
القطاع العام
البحر الأحمر
جون باغانو
شركة تطوير البحر الأحمر

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
طيب
ابو يزن
نهايتهم قريبه بإذن الله الخونه القوادين للاتراك والمجوس
¥ ولد نجد ¥
الله يجعل كيدهم في نحورهم
زعيم اااسيا
والله مسكين ابو بدر الحقيقه مولمه اجل النصر عنده ١٧دوري ماساءلت نفسك وين الكؤس او ميداليات او درع ياخي لو صوره مافي قراطيس ياهل...
ابوبدر
فرصة لهم يسوون كل اللي يبونه الطواقي بطولات توثيق تضبيط داخلي خارجي فيفا اسيوي تحكيم الفهد مليارات ابعاد من يبغون ابعاده . دُمرت اندية...

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