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رئيس الهلال: نأمل في توثيق البطولات بخطوات رسمية وليست بأحاديث إعلامية

منذ 14 ساعة
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رئيس الهلال: نأمل في توثيق البطولات بخطوات رسمية وليست بأحاديث إعلامية

طلال الغامدي (صدى):
تحدث فهد بن سعد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عن ضرورة توثيق البطولات والتفاعل معها بخطوات رسمية جادة من قبل الاتحاد السعودي.

وقال رئيس الهلال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "استبشرنا خيرًا بتفاعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أخي ياسر المسحل مع موضوع توثيق البطولات، ونأمل أن يكون التفاعل رسميًا بخطوات رسمية جادة وليست أحاديث إعلامية لتوثيق تاريخ الاتحاد السعودي لكرة القدم والبطولات التي أقيمت تحت إشرافه".

وأضاف في سلسلة تغريدات له: "أستغرب نفي عدم تلقي توجيه من وزارة الرياضة بشأن التوثيق رغم أن الموضوع معروف ومتاح"، مشيرًا إلى تغريدة سابقة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتابع: "هذا النفي وتعويم التوثيق لحقب زمنية قبل تأسيس الاتحاد أو ربطه بجهات متعددة يوحي بعدم رغبة الاتحاد السعودي بإعلان تاريخه وبطولاته".

واستكمل: "رابطة دوري المحترفين السعودي تعلن تاريخها منذ أن تأسست، فلماذا الاتحاد السعودي لا يعلن تاريخه والبطولات التي أقيمت تحت إشرافه، أو يفعّل دوره بالتوثيق وفقًا للضوابط التي أعلنها بما يفضي إلى سجل شرفي لأبطال نالوا الكؤوس من المنصات وليس خطابات وقصاصات".

كما تطرق للحديث عن تأخير توثيق البطولات بسبب كورونا، قائلاً: "مبرر تأخير توثيق البطولات بسبب جائحة كورونا لم يكن عائقًا للاتحاد السعودي نحو توثيق تاريخ بطولات كأس الملك؛ ولذا نرجو أن لا يكون عائقًا لتوثيق بطولات الدوري وغيرها".

الهلال
الاتحاد السعودي
كورونا
توثيق البطولات
فهد بن سعد بن نافل

التعليقات

راي
راي عدد التعليقات : 1011
منذ 12 ساعة
على هونك ماانت الاموظف عند الوليد لواراد مجلست بلاداره ساعه,,,,,,
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2287
منذ 11 ساعة
كله عشان فريق ابو خرقه لاينكشف المستور -- وما يبقى الا الخرقه الحالميه
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3758
منذ 11 ساعة
فرصة لهم يسوون كل اللي يبونه الطواقي بطولات توثيق تضبيط داخلي خارجي فيفا اسيوي تحكيم الفهد مليارات ابعاد من يبغون ابعاده . دُمرت اندية لاجلهم اي شيء الحين لهم اكثر من اول .
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2060
منذ 10 ساعات
والله مسكين ابو بدر
الحقيقه مولمه
اجل النصر عنده ١٧دوري
ماساءلت نفسك وين الكؤس او ميداليات او درع ياخي لو صوره
مافي قراطيس ياهل الهوى قراطيس
٦٢بطوله الهلال موثقه حره نقيه
faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2650
منذ ساعتين
كلاً يغني على ليلاه
قرم
قرم عدد التعليقات : 59
منذ ساعة
ههههههههههه
سبحان الله فعلن كلن يغني على ليلاه!!!!
الناس وين وانت وين!
لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 590
منذ 9 دقائق
شلة ابو خرقة مصدقين انهم متنفذين الإتحاد السعودي ومستمرين في نشر خرقهم بالقنوات وقصاصاتهم بالمنابر متناسين ان وزير الرياصة فيصل الله يرحمة جدة والله لينشلعون شلع وقريب جدآ وستوثق البطولات غصب وسيظهر كم سنة ضوئية الفرق بين ابو خرقة ونادي الأمة

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف هذا مايحصل بين النساء بعضهن تعاني مشاكل مع زوجها وتنقلها لصديقاتها من باب النصيحه او الحسد والمراءه ضعيفه بطبعها تصدق وتنقل حياتها الهادئه...
معزي
هب يوجهها
نجاة محمد
هههههههههههههههههههههههههههههههه هلا بالزول هم حايمتون علية و هو اعطاهم بمبة و خليك انت من نصرك اللي ما انتصر
لا يهمونك انا مجنونك
شلة ابو خرقة مصدقين انهم متنفذين الإتحاد السعودي ومستمرين في نشر خرقهم بالقنوات وقصاصاتهم بالمنابر متناسين ان وزير الرياصة فيصل الله يرحمة جدة والله...
لا يهمونك انا مجنونك
كلاب تنبح والنباح لا يوقف القافلة

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