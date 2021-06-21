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مقطع متداول لذبح "وعل" بعد ساعات من إطلاقه في الباحة

منذ يومين
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مقطع متداول لذبح "وعل" بعد ساعات من إطلاقه في الباحة

علي القحطاني (صدى):
تلقى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بلاغًا حول اصطياد أحد الوعول البرية وسلخها، وذلك عقب ساعات من إطلاقه في متنزه الشكران بالباحة.

وأظهر مقطع متداول -لم يتم التأكد من صحته- قيام شخص بذبح الوعل، أفاد متداولوه أنه في وادي تيه في منطقة عسير.

ومن المنتظر إصدار الجهات المختصة بيانًا رسميًا للتأكد من ملابسات المقطع المتداول، والتأكد عما إذا كان قديمًا أم حديثًا.

وكان قد تم إطلاق 20 من الوعول الجبلية المهددة بالإنقراض، أمس السبت، بمنطقة الباحة، وذلك ضمن البرنامج الوطني للإطلاق وإعادة التوطين الذي ينفذه المركز الوطني التنمية الحياة الفطرية لاستعادة الحيوانات الفطرية المهددة في بيئاتها الطبيعية.

يذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي، أوضحت في وقت سابق أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية تحظر صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات، ويُعاقب من يقوم بصيدها بالغرامة 60 ألف ريال.

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الباحة
وعل
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
منتزه الشكران

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50805
منذ يومين
يبدو ان الجزار مستعجل لدرجه ان يسلخ بملابسه التي توسخت بالدم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129545
منذ يومين
يمكن اللي صور ناوي الإيقاع بهم والذبيحه تيس ...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66777
منذ يومين
الله المستعان
ننتظر صدور البيان
RASHEED
RASHEED عدد التعليقات : 176
منذ يومين
مخالف للنشر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13645
منذ يوم
المعتدي ما كذب خبر - وما صدق على الله - والوعل ما مداه يتأقلم مع محيطه - ولا يرتاح ويتهنأ في عيشته
السامرالحربي
السامرالحربي عدد التعليقات : 98
منذ يوم
الوعل الذي يظهر في التسجيل أثناء سلخه ليس هو الوعل الذي يظهر في الصورة في أعلى الخبر ، المذبوح أكبر من الذي تم إطلاقه على حسب الصورة طبعاً .. دققوا في حجم القرون بين الإثنين .. يعني ممكن يكون توثيق المقطع قديم قبل القرارات الأخيرة ..
ابو العرب
ابو العرب عدد التعليقات : 1111
منذ يوم
ارجوا معقبته وحضار ١٠ او ٢٠ وعل بدل الوعل او دفع مضاعف قيمتها او المسامح كريم الدوله فيها خير كثير بدل الوعل اوعال غيرها
سويلم الهزيمي
سويلم الهزيمي عدد التعليقات : 21
منذ 4 دقائق
والله يهو شحم يوووه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. ذكريات ليتها ترجع ماباالعمر كانا .... يازمان الزمااان ..
ابو علي
الناس تصنع صواريخ ووصلت الفضاء واحنا نفتخر برسوم متحركة فرق ثقافات
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: الله * يحفظك *يَا *وَلِي * العهد * بمشيئته *وَ *قوّته *وَ *حَوله✍🏻 يَا *الأمير...
Zoolعالمي
ولا تنسى يا د محمد وانت داخل على اليوتيوب تكتب حمار اسياء وستعرف القصه بكل بساطه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه بغيت الصدق بس جتني دوخه

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