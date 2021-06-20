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تركي آل الشيخ ينشر صورة والده بمناسبة عيد الأب

منذ ساعتين
2981
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تركي آل الشيخ ينشر صورة والده بمناسبة عيد الأب

نايف السالم (صدى):
نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة لوالده تزامنًا مع الاحتفالات بمناسبة "عيد الأب".

ووجه آل الشيخ، رسالة لوالده، معربا عن شكره وامتنانه لكل ما أنجزه في حياته، معتذرا له عن أي خطأ وقع فيه خلال مرحلة شبابه وطفولته..

وقال في رسالته: "‏والدي العزيز، أبو تركي، في عيد الأب، أحببت أن أشكرك على كل شيء عملته لي في حياتي، وأعتذر عن أي غلط ارتكبته في شبابي وطفولتي".

وأضاف: "أدعو الله أن يحفظك لي، ويرزقني برك، ويقدّرني على أن أرد لك شيئًا بسيطًا مما قدمته لي، ابنك، وخادمك، وجزمتك".

المملكة
الهيئة العامة للترفيه
تركي آل الشيخ
عيد الأب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13580
منذ ساعة
من مثل الأب

لا شيء يضاهي حب الأب

أنشد بنات المدينة في عقود خلت

يابابا ياغالي

ماغبت عن بالي

ولاعيش يهنا لي

يارب تبقالي

ترعاني في قربك وكلنا نحبك

نمشي على دربك

انته لنا والي

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