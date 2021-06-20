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الإطاحة بثلاثة أشخاص لصيدهم وعل جبلي بالباحة

منذ ساعة
1987
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الإطاحة بثلاثة أشخاص لصيدهم وعل جبلي بالباحة

الباحة (صدى):
تمكنت شرطة الباحة من الإطاحة بثلاثة أشخاص، قاموا باصطياد وعل جبلي بمحافظة بلجرشي وتصوير ذلك ونشره.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، أن المتهمون هم مواطنان ومقيم من الجنسية الأفغانية، في العقد الثاني من العمر.

وأوضح أنه تم إعادة الوعل الجبلي إلى فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

يذكر أن عقوبة صيد الوعل الجبلي تبلغ 60 ألف ريال، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، نص نظام البيئة على تغليظ العقوبة، بحيث تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

الباحة
الشرطة
بلجرشي
وعل جبلي

التعليقات

شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 610
منذ 56 دقيقة
كيف رجعو الوعل.. وهم سلخوه؟؟؟ 🙄
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13564
منذ 27 دقيقة
ربما هذا وعل آخر .. تم اصطياده بمعنى الإمساك به ونقله والتحفظ عليه لغرض ما غير الأكل وتم اكتشاف الأمر وتطبيق العقوبة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عقبال ما تصير لواء
د محمد ماجد بخش
ربما هذا وعل آخر .. تم اصطياده بمعنى الإمساك به ونقله والتحفظ عليه لغرض ما غير الأكل وتم اكتشاف الأمر وتطبيق العقوبة
مغابش
والله الأمير عبدالرحمن غني عن التعريف واكبر من هؤلاء جميعًا ومهما عملوا لم يستطيعوا ايقافه الامير يمضى قدمًا يحفق نجاحاته واما هم كالعاده ينبحون
شرحبيل
كيف رجعو الوعل.. وهم سلخوه؟؟؟ 🙄
4lovex2
الموت حق يأتيكم ولو كنتم في بروج مشيده، صدق الله عزوجل إنا لله وإنا إليه راجعون.

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