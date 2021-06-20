الإطاحة بثلاثة أشخاص لصيدهم وعل جبلي بالباحة

الباحة (صدى):
تمكنت شرطة الباحة من الإطاحة بثلاثة أشخاص، قاموا باصطياد وعل جبلي بمحافظة بلجرشي وتصوير ذلك ونشره.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، أن المتهمون هم مواطنان ومقيم من الجنسية الأفغانية، في العقد الثاني من العمر.
وأوضح أنه تم إعادة الوعل الجبلي إلى فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
يذكر أن عقوبة صيد الوعل الجبلي تبلغ 60 ألف ريال، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، نص نظام البيئة على تغليظ العقوبة، بحيث تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.