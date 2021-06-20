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فهد الروقي : سعود الصرامي من بعد صمت سنة أشبهه بالتريله الي نازله بدون فرامل
منذ 17 ساعة
1973
4
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التعليقات
راي
عدد التعليقات : 1019
منذ ساعة
اسباب التعصب الرياضي انت واشكالك لاترون احد سواكم وتسخرون من غيركم انسيت كلمة(الاصيفر فرح في كاس المويه)في مقالك في الرياضيه,,
راي
عدد التعليقات : 1019
منذ ساعة
يا فهد الروقي,اسباب التعصب الرياضي انت واشكالك لاترون احد سواكم وتسخرون من غيركم انسيت كلمة(الاصيفر فرح في كاس المويه)في مقالك في الرياضيه,,
راي
عدد التعليقات : 1019
منذ ساعة
يا فهد الروقي,اسباب التعصب الرياضي انت واشكالك لاترون احد سواكم وتسخرون من غيركم انسيت كلمة(الاصيفر فرح في كاس المويه)في مقالك في الرياضيه,,
راي
عدد التعليقات : 1019
منذ ساعة
يا فهد الروقي,اسباب التعصب الرياضي انت واشكالك لاترون احد سواكم وتسخرون من غيركم انسيت كلمة(الاصيفر فرح في كاس المويه)في مقالك في الرياضيه,,
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أحدث التعليقات
رااايق
استدل الفقهاء على حرمة امتناع المرأة عن فراش زوجها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ...
omar
كنا نفتخر بهذه الميزه على جميع دول العالم والان سنفقدها الله يجازى الى كان السبب
رااايق
ياااا سكر أولا تسكر *** وأنتهى الموضوع **
رااايق
بالتوفيق للعالمي ***
omar
مافى داعى لبناء مساجد جديده لانها حتكون فاضيه
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