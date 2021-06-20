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مي العيدان: ترقبوا تفاصيل علاقة "شاذة" بين فنانين كويتي و إيراني

منذ ساعتين
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مي العيدان: ترقبوا تفاصيل علاقة "شاذة" بين فنانين كويتي و إيراني

خالد الظفيري (صدى):
صرحت الإعلامية الكويتية مي العيدان، بأنها لديها معلومات حول وجود علاقة شاذة بين فنانين أحدهما كويتي والآخر إيراني.

وتوعدت العيدان بفضح الفنانين قريبًا، قائلة: "ترقبوا الثلاثاء راح اتكلم عن الفنان الإيراني وعلاقته الشاذة مع فنان كويتي، وفضائحهم بالكويت ولندن، وتعاطيهم، وراح أقول تفاصيل".

وأثارت تصريحات العيدان جدلا واسعا، حيث هاجمها بعض المتابعين، لإفصاحها عن وجود علاقة شاذة بين الفنانين، ما اضطرها إلى غلق خاصية التعليقات.

يذكر أن مي العيدان قد وجهت رسالة في وقت سابق، شديدة اللهجة إلى فنان إيراني، لم تذكر اسمه، مؤكدة أنها تحملته كثيرًا، ولكنه تمادى ولذلك لن يردها أحد عنه.

ايران
لندن
الكويت
مي العيدان
علاقة شاذة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129525
منذ ساعة
اعوذ باالله منكم ومن حفنكم ، وضعكم المنحط ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129525
منذ ساعة
................ومن عفنكم ...^^

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عقبال ما تصير لواء
د محمد ماجد بخش
ربما هذا وعل آخر .. تم اصطياده بمعنى الإمساك به ونقله والتحفظ عليه لغرض ما غير الأكل وتم اكتشاف الأمر وتطبيق العقوبة
مغابش
والله الأمير عبدالرحمن غني عن التعريف واكبر من هؤلاء جميعًا ومهما عملوا لم يستطيعوا ايقافه الامير يمضى قدمًا يحفق نجاحاته واما هم كالعاده ينبحون
شرحبيل
كيف رجعو الوعل.. وهم سلخوه؟؟؟ 🙄
4lovex2
الموت حق يأتيكم ولو كنتم في بروج مشيده، صدق الله عزوجل إنا لله وإنا إليه راجعون.

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