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الحياة الفطرية: مقطع سلخ الوعل في بلجرشي يبدو قديمًا

منذ 39 دقيقة
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الحياة الفطرية: مقطع سلخ الوعل في بلجرشي يبدو قديمًا

الباحة (صدى):
أوضح مستشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أحمد البوق، أن المقطع المتداول لذبح وسخل أحد الوعول البرية في بلجرشي، يبدو قديمًا.

وقال البوق: "المقطع أحيل لوحدة الجرائم الإلكترونية، ومن ثم تتم إحالته للنيابة العامة والأمن البيئي، وإلى الآن يبدو أن المقطع قديم، ولكن نتحقق من كل المخالفات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وكانت "صدى" قد نشرت مقطعًا متداول، أظهر قيام شخص بذبح وسلخ وعل بري، جرى تداوله على نطاق واسع عقب إطلاق 20 من الوعول الجبلية في متنزه الشكران ببلجرشي في منطقة الباحة.

يذكر إمارة منطقة الباحة توعدت، أمس الأحد، جميع العابثين بمقدرات الحياة الفطرية بالملاحقة والعقاب الرادع، محذرة من الصيد الجائر والقتل المتعمد للحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض.

مقطع متداول لذبح "وعل" بعد ساعات من إطلاقه في الباحة

إمارة الباحة تتوعد بملاحقة العابثين بمقدرات الحياة الفطرية

 

الباحة
بلجرشي
الوعل
لمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129521
منذ دقيقة
يسلم بوقك يا بوق ..

.. اللي تم سلخه تيس فحل ، من تيوس الجبال الشامخه ، يشبه الوعل .. حصل خير هدوا الوضع ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
يسلم بوقك يا بوق .. .. اللي تم سلخه تيس فحل ، من تيوس الجبال الشامخه ، يشبه الوعل .. حصل خير هدوا الوضع...
ابو محمد 😎 ✍️
شاهت الوجوه ، وجوه الجنوس حمير المجوس النجوس .. .. إخسأوا أخزاكم الله وساء مصيركم ، يا اصحاب الناقصه والرذيله ..
العلم
لعنة الله عليهم تفوووو سود الله وجيههم
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ، جيد وراسه مايوجعه ..

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