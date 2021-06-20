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بالفيديو .. جون باغانو: مطار مشروع البحر الأحمر سيُفتح جزئيًا في نهاية 2022

منذ 4 ساعات
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بالفيديو .. جون باغانو: مطار مشروع البحر الأحمر سيُفتح جزئيًا في نهاية 2022

الرياض (صدى):
قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر، جون باغانو، إن قدرة استيعاب مطار مشروع البحر الأحمر مليون راكب في السنة، وسيتم افتتاحه جزئيًا في نهاية 2022.

وأكد "باغانو" أن الافتتاح الكامل للمطار سيكون في 2023، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج "في العلن" المذاع على قناة السعودية.

ولفت إلى أنه تم بالفعل البدء في رصف مدرج المطار، مشيراً إلى توقيع شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية في المشروع، بما في ذلك الطاقة المتجددة.

ونوه بأن المشروع يضم مستثمرين سعوديين وعالميين، وأنهم يجرون حاليًا العديد من المناقشات لإتمام صفقات تستهدف تطوير أصول المشروع.

القطاع الخاص
القطاع العام
البحر الأحمر
جون باغانو
شركة تطوير البحر الأحمر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13580
منذ ساعة
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مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الإقليمي في تبوك بمسافة 75 كيلومتر.

مطار سانت كاترين الدولي بسيناء في مصر بمسافة 79 كيلومتر.

مطار الغردقة الدولي بمصر بمسافة 91 كيلومتر.

مطار الملك حسين الدولي في العقبة بالأردن بمسافة 102 كيلومتر.

مطار طابا الدولي في مصر بمسافة 103 كيلومتر.

مطار الوجه المحلي بمنطقة تبوك بمسافة 121 كيلومتر.

مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العُلا بمسافة 174 كيلومتر.

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