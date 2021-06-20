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بالفيديو.. مختص في الموارد البشرية: توطين القيادات أهم من توطين المطاعم والمقاهي

منذ 32 دقيقة
1506
بالفيديو.. مختص في الموارد البشرية: توطين القيادات أهم من توطين المطاعم والمقاهي

الرياض (صدى):
قال مختص في الموارد البشرية والتدريب، إن توطين القيادات أهم من توطين المطاعم والمقاهي، موضحا: " أي قيادي أجنبي يجب أن يكون له نائب سعودي " .

وأشار المختص إلى أن توطين القيادات من المجالات الأكثر أهمية من توطين المطاعم والمقاهي وسيارات الآيس كريم.

ولفت: " أعطينا فرصة كبيرة للسعوديين للمشاركة في عملية اتخاذ القرارات في المؤسسات والشركات " ، مبينا: " الإدارة الوسطى في كثير من المنشآت والشركات تحول ما بين الإدارة العليا السعودية والإدارة الدنيا الخاصة بالسعوديين الذين يعملون بالتشغيل " .

وتابع: " الإدارة الوسطى في الشركات يشكلون حاجزا وعائقا في الوصول لصنع القرار ومساعدة السعوديين على التطوير والتدريب " .

الموارد البشرية
الشركات
توطين القيادات
توطين المطاعم والمقاهي

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
طيب
ابو يزن
نهايتهم قريبه بإذن الله الخونه القوادين للاتراك والمجوس
¥ ولد نجد ¥
الله يجعل كيدهم في نحورهم
زعيم اااسيا
والله مسكين ابو بدر الحقيقه مولمه اجل النصر عنده ١٧دوري ماساءلت نفسك وين الكؤس او ميداليات او درع ياخي لو صوره مافي قراطيس ياهل...
ابوبدر
فرصة لهم يسوون كل اللي يبونه الطواقي بطولات توثيق تضبيط داخلي خارجي فيفا اسيوي تحكيم الفهد مليارات ابعاد من يبغون ابعاده . دُمرت اندية...

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