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بالفيديو .. " الوهيبي " يوضح الحالة التي يخضع فيها أئمة المساجد للتأمينات الاجتماعية

منذ 58 دقيقة
1655
بالفيديو .. " الوهيبي " يوضح الحالة التي يخضع فيها أئمة المساجد للتأمينات الاجتماعية

الرياض (صدى):
أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي، الحالة التي يخضع فيها أئمة المساجد للتأمينات الاجتماعية.

وأكد " الوهيبي " أن الأئمة والمؤذنين في المساجد التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية لا يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية، ولا يُخصم من رواتبهم للتأمينات، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج " يا هلا " المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أنه من الممكن أن يخصم من رواتب الأئمة لصالح التأمينات إذا كانوا لا يتبعون وزارة الشؤون الإسلامية، وجرى توظيفهم من قبل شركة خاصة في المساجد التابعة لهذه الشركة.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
المساجد
أئمة المساجد
نادر الوهيبي

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
طيب
ابو يزن
نهايتهم قريبه بإذن الله الخونه القوادين للاتراك والمجوس
¥ ولد نجد ¥
الله يجعل كيدهم في نحورهم
زعيم اااسيا
والله مسكين ابو بدر الحقيقه مولمه اجل النصر عنده ١٧دوري ماساءلت نفسك وين الكؤس او ميداليات او درع ياخي لو صوره مافي قراطيس ياهل...
ابوبدر
فرصة لهم يسوون كل اللي يبونه الطواقي بطولات توثيق تضبيط داخلي خارجي فيفا اسيوي تحكيم الفهد مليارات ابعاد من يبغون ابعاده . دُمرت اندية...

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