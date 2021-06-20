مواطنة تنصح آخرى بعد خيانة زوجها

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أحدث التعليقات
ابوبدر
فرصة لهم يسوون كل اللي يبونه الطواقي بطولات توثيق تضبيط داخلي خارجي فيفا اسيوي تحكيم الفهد مليارات ابعاد من يبغون ابعاده . دُمرت اندية...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. يبعن ام السخريه ولوية البوز المستهتر المتعاااالي ..
ابو وليد
كله عشان فريق ابو خرقه لاينكشف المستور -- وما يبقى الا الخرقه الحالميه
نجاة محمد
احسن خبر خليك في ناديك
ابو وليد
اكيد اقرف ام امها -- كل يوم تراني بتزوج عليك وهو حتى القلم ما عاد باقي الا المساحه
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