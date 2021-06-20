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بالفيديو.. الوهيبي: موظفو العقود المؤقتة ليسوا خاضعين لنظام التقاعد ولا التأمينات

منذ 13 دقيقة
1523
بالفيديو.. الوهيبي: موظفو العقود المؤقتة ليسوا خاضعين لنظام التقاعد ولا التأمينات

الرياض (صدى):
كشف نادر الوهيبي، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، عن وضع " موظفين العقود المؤقتة " بعد قرار دمج التأمينات والتقاعد.

وقال نادر الوهيبي خلال حواره ببرنامج " ياهلا " : " وضع موظفين العقود المؤقتة ليسوا خاضعين لنظام التقاعد ولا التأمينات " ، لافتا: " الحكومة استشعرت أن هذه الفئة ستضيع إذا لم يؤمن عليها لذلك صدر قرار مجلس الوزراء بشمول أي شخص لا يخضع لنظام التقاعد المدني ويعمل في الحكومة أيا كان طبيعة عقده إلى التأمينات الاجتماعية، وتسجيلهم لا يغير في نوع العقد المتفق فيه مع العامل " .

وعن مصير من يتقاضى راتبين من التأمينات والتقاعد بعد عملية الدمج، أشار إلى أن الأنظمة لن تتأثر بقرار الدمج وكان باستطاعة الشخص أن يعمل في قطاع التقاعد المدني ويتقاعد منه مبكرا ثم يلتحق بوظيفة في التأمينات ويتقاعد ويأخذ منه راتب ومعاش من الجهتين ، مؤكدا أن قرار الدمج لن يؤثر على من يتقاضى راتبين بأي حال من الأحوال.

التأمينات
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التقاعد
الدمج
نادر الوهيبي
موظفين العقود المؤقتة

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أحدث التعليقات

ابوبدر
فرصة لهم يسوون كل اللي يبونه الطواقي بطولات توثيق تضبيط داخلي خارجي فيفا اسيوي تحكيم الفهد مليارات ابعاد من يبغون ابعاده . دُمرت اندية...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. يبعن ام السخريه ولوية البوز المستهتر المتعاااالي ..
ابو وليد
كله عشان فريق ابو خرقه لاينكشف المستور -- وما يبقى الا الخرقه الحالميه
نجاة محمد
احسن خبر خليك في ناديك
ابو وليد
اكيد اقرف ام امها -- كل يوم تراني بتزوج عليك وهو حتى القلم ما عاد باقي الا المساحه

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