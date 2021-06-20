نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

" الجوازات " : التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي

منذ 22 دقيقة
1414
" الجوازات " : التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة.

ووجه " مغرد " تساؤل لـ " الجوزات " مفاده: " عائلة مقيم انتهت تأشيرة الخروج والعودة وانتهت صلاحية الإقامة ومازالوا خارج المملكة.. هل من الممكن عمل خروج نهائي لهم وهل فيه رسوم مرافقين؟ " .

وردت " الجوازات " قائلة: " التعليمات لا تسمح لك بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة، علماً أنه يتم الاسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة من خلال خدمة تواصل عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية " .

الجوازات
أبشر
الرسوم
المستفيد
تأشيرة الخروج

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوبدر
فرصة لهم يسوون كل اللي يبونه الطواقي بطولات توثيق تضبيط داخلي خارجي فيفا اسيوي تحكيم الفهد مليارات ابعاد من يبغون ابعاده . دُمرت اندية...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. يبعن ام السخريه ولوية البوز المستهتر المتعاااالي ..
ابو وليد
كله عشان فريق ابو خرقه لاينكشف المستور -- وما يبقى الا الخرقه الحالميه
نجاة محمد
احسن خبر خليك في ناديك
ابو وليد
اكيد اقرف ام امها -- كل يوم تراني بتزوج عليك وهو حتى القلم ما عاد باقي الا المساحه

أخر الأخبار

التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
منذ 9 دقائق 1209
بالفيديو.. الوهيبي: موظفو العقود المؤقتة ليسوا خاضعين لنظام التقاعد ولا التأمينات
بالفيديو.. الوهيبي: موظفو العقود المؤقتة ليسوا خاضعين لنظام التقاعد ولا التأمينات
منذ 13 دقيقة 1518
مواطنة تنصح آخرى بعد خيانة زوجها
مواطنة تنصح آخرى بعد خيانة زوجها
منذ 19 دقيقة 449
عفوية الفنان خالد عبدالرحمن
عفوية الفنان خالد عبدالرحمن
منذ 19 دقيقة 357
رايحه الزواج تضحك عليهم
رايحه الزواج تضحك عليهم
منذ 19 دقيقة 278
" الجوازات " : التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي
" الجوازات " : التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي
منذ 22 دقيقة 1414
الزمالك يُحبط خطط " النصر " في ضم " الونش "
الزمالك يُحبط خطط " النصر " في ضم " الونش "
منذ 28 دقيقة 1590
النيابة العامة تحذر من قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية
النيابة العامة تحذر من قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية
منذ 59 دقيقة 1500
بالصور.. محافظ العيدابي يقوم بجولة تفقدية للخدمات والمشاريع البلدية بالمحافظة ومراكزها
بالصور.. محافظ العيدابي يقوم بجولة تفقدية للخدمات والمشاريع البلدية بالمحافظة ومراكزها
منذ ساعة 1637
عندما تجتمع الفضاوة والتقليد
عندما تجتمع الفضاوة والتقليد
منذ ساعة 761