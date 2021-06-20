بالصور.. " الهلال الأحمر " تطلق مبادرة أطفالنا مسعفون لتدريب الأطفال

إبراهيم الخزمري (صدى):
أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة مبادرة "اطفالنا مسعفون" وتستهدف المباردة بشكل خاص الاطفال.
وتأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من البرامج التي تعمل عليها الهيئة لتوعية وتثقيف المجتمع في مجال الإسعافات الأولية، وتدريب وتاهيل الاطفال ، ليصبحوا قادرين على الاتصال برقم الطواري.
وتهدف الحملة الى رفع مستوى الوعي لدى الطفل وتاهيلهم و نشر الثقافة الإسعافية واقامة المبادرة بشكل مبسط للطفل من خلال التدريب والتوعية بمنتزهات المنطقة وضمن فعاليات صيف الباحة 2021 واقامتها بمحافظات المنطقة.