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النيابة العامة تحذر من قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية

منذ 41 دقيقة
1443
النيابة العامة تحذر من قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية

الرياض (صدى):
حذرت النيابة العامة من قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها واسثنت من ذلك حالات محددة يجوز فيها قتل تلك الكائنات وفقًا لما تبينه اللوائح.

وأكدت " النيابة " على ضرورة حماية الكائنات الفطرية وإنمائها والعمل على المحافظة عليها وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالإنقراض إلى مواطنها الطبيعية.

وذكرت أن ذلك يعمل على إحداث التوازن البيئي الفطري في هذا الشأن، والإخلال بهذا الجانب موجب للمُساءلة الجزائية.

وكشفت أنه في حالة تجاوز هذه الضوابط يتم إيقاع عقوبة تصل للسجن لمدة 10 سنوات بالإضافة لغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال.

كما تتولى " النيابة " وفقًا لنظامها التحقيق في انتهاكات أحكام المادة آنفة الذكر والادعاء أمام المحكمة المختصة.

السجن
النيابة العامة
الغرامة المالية
الانقراض
الكائنات الفطرية

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أحدث التعليقات

ابو وليد
اكيد اقرف ام امها -- كل يوم تراني بتزوج عليك وهو حتى القلم ما عاد باقي الا المساحه
فبصل
اقول نصب هي عارفه مسبقا أن ما احد حوله والله لو عارفه انه دندون ما يشوف ريال ولكن تجملت وخرفنت وركبت صح
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
مصلح
الموسيقى احسن من افكار السلفيين والاخواجية الهدامة
راي
على هونك ماانت الاموظف عند الوليد لواراد مجلست بلاداره ساعه,,,,,,

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