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بالصور.. محافظ العيدابي يقوم بجولة تفقدية للخدمات والمشاريع البلدية بالمحافظة ومراكزها

منذ 44 دقيقة
1561
بالصور.. محافظ العيدابي يقوم بجولة تفقدية للخدمات والمشاريع البلدية بالمحافظة ومراكزها

نورة الغزواني (صدى):
وقف محافظ العيدابي الأستاذ سفر بن سعد الشهراني، ويرافقه رئيس مركز بلغازي ورئيس بلدية العيدابي على الخدمات والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة ومركز بلغازي ، حيث وقف على المخططات المعتمد بالمحافظة وكذلك الحدائق والمتنزهات كما وقف على طريق جبل صماد وعلى مشروع الصناعية بالمحافظة ، واستمع لشرح مفصل من رئيس البلدية عن الخدمات والمشاريع الجاري العمل فيها ، ووجّه بضرورة المتابعة المستمرة.

وتأتي هذه الجولة وفق توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه للوقوف عن قرب وتلمّس احتياج المواطنين ومتابعة كل ما يسهم في توفير راحتهم.

 

العيدابي
سفر بن سعد الشهراني
مركز بلغازي

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أحدث التعليقات

ابو وليد
اكيد اقرف ام امها -- كل يوم تراني بتزوج عليك وهو حتى القلم ما عاد باقي الا المساحه
فبصل
اقول نصب هي عارفه مسبقا أن ما احد حوله والله لو عارفه انه دندون ما يشوف ريال ولكن تجملت وخرفنت وركبت صح
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
مصلح
الموسيقى احسن من افكار السلفيين والاخواجية الهدامة
راي
على هونك ماانت الاموظف عند الوليد لواراد مجلست بلاداره ساعه,,,,,,

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