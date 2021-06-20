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إيطاليا تهزم ويلز ويتأهلان لثمن نهائي يورو 2020

منذ ساعة
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إيطاليا تهزم ويلز ويتأهلان لثمن نهائي يورو 2020

وكالات (صدى):
تأهل المنتخب الإيطالي رفقة نظيره الوليزي إلى الدور المقبل من بطولة كأس أمم أوروبا بعد فوز الأزوري بهدف نظيف على حساب الأخير.

وسجل ماتيو بيسينا أهداف المباراة في الدقيقة 39، من كرة عرضية حولها بنجاح إلى شباك الخصم، ليعلن عن تقدم إيطاليا، بينما تعرض المنتخب الوليزي إلى حالة طرد بين صفوفه، في الدقيقة 55 حين تدخل إيثان إمباديو بعنف على نجم يوفنتوس الإيطالي، بيرنارديسكي.

وبهذه النتيجة، صعد المنتخب الإيطالي بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط بعد 3 انتصارات متتالية في دور المجموعات، فيما انتقلت ويلز للدور المقبل، برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن منتخب سويسرا صاحب نفس الرصيد.

المنتخب الإيطالي
المنتخب الوليزي
بطولة كأس أمم أوروبا
الأزوري

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أحدث التعليقات

ابو وليد
اكيد اقرف ام امها -- كل يوم تراني بتزوج عليك وهو حتى القلم ما عاد باقي الا المساحه
فبصل
اقول نصب هي عارفه مسبقا أن ما احد حوله والله لو عارفه انه دندون ما يشوف ريال ولكن تجملت وخرفنت وركبت صح
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
مصلح
الموسيقى احسن من افكار السلفيين والاخواجية الهدامة
راي
على هونك ماانت الاموظف عند الوليد لواراد مجلست بلاداره ساعه,,,,,,

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