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تخرّج " القرني " برتبة ملازم في القوات الجوية
منذ ساعة
1570
بدر الحارثي (صدى):
احتفل " الملازم محمد بن علي بن محمد القرني " بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية برتبة " مـلازم ".
ويتلقى " محمد القرني " وأسرته التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من الأصدقاء والأقارب.
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