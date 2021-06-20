بالفيديو.. نائبة " بايدن " لـ المهاجرين: لا تأتوا لنا

واشنطن (صدى):
أثارت كاميلا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، انتقادات عديدة بس تناقص سياساتها بشأن ملف إدارة المهاجرون.
وظهرت " هاريس " في مقطع فيديو عام 2019 خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهى تدعو الناس للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت " كاميلا " في الفيديو: " الناس يهربون لحدودنا من عاصمة جرائم القتل في العالم، تخيل أم تدفع لمهرب البشر ليأخذ طفلها عبر المكسيك مواجهين عواقب عديدة.. نحن أمة نستقبل الجميع كل من يواجه الاذى " .
فيما تم تداول مقطع فيديو تم تصويره خلال هذا العام 2021 أثناء عملها كنائبة لـ " بايدن "، حيث رصد الفيديو تغير وتناقض واضح في سياساتها عن ملف شؤون الهجرة قائلة بوضوح خلال لقاء تلفزيون لها: " أريد أن أكون واضحة لأهل هذه المنطقة.. لا تأتوا " .
يذكر أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن كلف " هاريس " شخصيًا بمحاولة إدارة موجة المهاجرين الذين يعبرون الحدود، ومنذ ذلك الحين تعرضت لانتقادات من قبل الحزب الجمهوري لعدم زيارتها للحدود منذ تعيينها.