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بالفيديو.. نائبة " بايدن " لـ المهاجرين: لا تأتوا لنا

منذ 13 دقيقة
1373
بالفيديو.. نائبة " بايدن " لـ المهاجرين: لا تأتوا لنا

واشنطن (صدى):
أثارت كاميلا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، انتقادات عديدة بس تناقص سياساتها بشأن ملف إدارة المهاجرون.

وظهرت " هاريس " في مقطع فيديو عام 2019 خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهى تدعو الناس للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت " كاميلا " في الفيديو: " الناس يهربون لحدودنا من عاصمة جرائم القتل في العالم، تخيل أم تدفع لمهرب البشر ليأخذ طفلها عبر المكسيك مواجهين عواقب عديدة.. نحن أمة نستقبل الجميع كل من يواجه الاذى " .

فيما تم تداول مقطع فيديو تم تصويره خلال هذا العام 2021 أثناء عملها كنائبة لـ " بايدن "، حيث رصد الفيديو تغير وتناقض واضح في سياساتها عن ملف شؤون الهجرة قائلة بوضوح خلال لقاء تلفزيون لها: " أريد أن أكون واضحة لأهل هذه المنطقة.. لا تأتوا " .

يذكر أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن كلف " هاريس " شخصيًا بمحاولة إدارة موجة المهاجرين الذين يعبرون الحدود، ومنذ ذلك الحين تعرضت لانتقادات من قبل الحزب الجمهوري لعدم زيارتها للحدود منذ تعيينها.

الحزب الجمهوري
المهاجرون
جو بايدن
كاميلا هاريس
دونالد ترانب

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أحدث التعليقات

مغابش
ههههههههههه حلوه يابومحمد شكلك ودك ام محمد تسويها
ابو محمد 😎 ✍️
تمااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ام محمد .. لكن ماكل ام محمد مثل ام محمد .. يا حلالاهـ ..
abdul
ليس اعتقاد خاطئ فقط بل ضربة الشمس في تلك الساعة خطيرة وربما مميتة
ابو محمد 😎 ✍️
قلة حلى في هالوجه القبيح .. يا ثقيل الدم ..

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