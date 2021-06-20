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زين ما خربت الكشتة عليهم

منذ 28 دقيقة
520
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129516
منذ 16 دقيقة
حطابه جيده .. بس ماحصلت شي ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تمااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ام محمد .. لكن ماكل ام محمد مثل ام محمد .. يا حلالاهـ ..
abdul
ليس اعتقاد خاطئ فقط بل ضربة الشمس في تلك الساعة خطيرة وربما مميتة
ابو محمد 😎 ✍️
قلة حلى في هالوجه القبيح .. يا ثقيل الدم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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