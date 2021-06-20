نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

موظفة تضرب اثنين من الرجال داخل المطعم

منذ 42 دقيقة
656

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مغابش
ههههههههههه حلوه يابومحمد شكلك ودك ام محمد تسويها
ابو محمد 😎 ✍️
تمااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ام محمد .. لكن ماكل ام محمد مثل ام محمد .. يا حلالاهـ ..
abdul
ليس اعتقاد خاطئ فقط بل ضربة الشمس في تلك الساعة خطيرة وربما مميتة
ابو محمد 😎 ✍️
قلة حلى في هالوجه القبيح .. يا ثقيل الدم ..

أخر الأخبار

تخرّج " القرني " برتبة ملازم في القوات الجوية
تخرّج " القرني " برتبة ملازم في القوات الجوية
منذ 3 دقائق 1058
بالفيديو.. نائبة " بايدن " لـ المهاجرين: لا تأتوا لنا
بالفيديو.. نائبة " بايدن " لـ المهاجرين: لا تأتوا لنا
منذ 13 دقيقة 1359
رئيس الهلال: نأمل في توثيق البطولات بخطوات رسمية وليست بأحاديث إعلامية
رئيس الهلال: نأمل في توثيق البطولات بخطوات رسمية وليست بأحاديث إعلامية
منذ 24 دقيقة 1458
معلمة رياضيات تهدي بعلها مهر الزوجة الثانية
معلمة رياضيات تهدي بعلها مهر الزوجة الثانية
منذ 24 دقيقة 2075
زين ما خربت الكشتة عليهم
زين ما خربت الكشتة عليهم
منذ 42 دقيقة 631
موظفة تضرب اثنين من الرجال داخل المطعم
موظفة تضرب اثنين من الرجال داخل المطعم
منذ 42 دقيقة 656
خفة دم فنان كويتي
خفة دم فنان كويتي
منذ 42 دقيقة 466
السجن المشدد 10 سنوات لفتاة الـ " تيك توك " حنين حسام بقضية الاتجار في البشر 
السجن المشدد 10 سنوات لفتاة الـ " تيك توك " حنين حسام بقضية الاتجار في البشر 
منذ 45 دقيقة 557
حملة مكثفة لإزالة المطبات غير النظامية في الرياض
حملة مكثفة لإزالة المطبات غير النظامية في الرياض
منذ 48 دقيقة 1775
سفارة المملكة في بنغلاديش توضح إجرائين ضروريين بشأن طلبات تأشيرات العمالة المنزلية
سفارة المملكة في بنغلاديش توضح إجرائين ضروريين بشأن طلبات تأشيرات العمالة المنزلية
منذ ساعة 1823