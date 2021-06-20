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معلمة رياضيات تهدي بعلها مهر الزوجة الثانية

منذ 24 دقيقة
2075
معلمة رياضيات تهدي بعلها مهر الزوجة الثانية

خاص (صدى):
أخجلت " أم محمد " معلمة الرياضيات المتقاعدة زوجها بعد أن قررت منحه مبلغا ماليا في حال رغبته الزواج من فتاة تصغرها عمرًا ، بعد حياة زوجية تجاوزت أكثر من 35 عامًا ولعدم قدرتها على الإنجاب مستقبلًا.

وقابل " أبو محمد " التضحية الكبيرة التي قدمتها المعلمة المتقاعدة، وفقا لمصدر مقرب منهما لـ " صدى " برفضه ودعوته لها لجولة سياحية في ربوع الوطن تنطلق من مدينتهما أبها وفاء وتقديرًا للسيدة الفاضلة التي عاشت في كنفه طيلة 35 عامًا محافظة على أسرته ومربية فاضلة خلال خدمتها في المجال التربوي.

وقال المصدر إن الزواج الذي استمر سنوات من العمر التي قضوها معا أقفل كل الأبواب أمام الدخول في تجربة أخرى عملا بالآية الكريمة: " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً " .

الزوجة الثانية
مهر
الإنجاب
معلمة رياضيات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129517
منذ 14 دقيقة
جيده ام محمد .. لكن ماكل ام محمد مثل ام محمد .. يا حلالاهـ ..
مغابش
مغابش عدد التعليقات : 464
منذ 9 دقائق
ههههههههههه
حلوه يابومحمد
شكلك ودك ام محمد تسويها

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أحدث التعليقات

مغابش
ههههههههههه حلوه يابومحمد شكلك ودك ام محمد تسويها
ابو محمد 😎 ✍️
تمااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ام محمد .. لكن ماكل ام محمد مثل ام محمد .. يا حلالاهـ ..
abdul
ليس اعتقاد خاطئ فقط بل ضربة الشمس في تلك الساعة خطيرة وربما مميتة
ابو محمد 😎 ✍️
قلة حلى في هالوجه القبيح .. يا ثقيل الدم ..

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