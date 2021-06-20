السجن المشدد 10 سنوات لفتاة الـ " تيك توك " حنين حسام بقضية الاتجار في البشر 

القاهرة (صدى):
عاقبت محكمة مصرية، فتاة على تطبيق "تيك توك"، غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، لإدانتها بالاتجار فى البشر.
وقررت المحكمة حضوريا معاقبة المتهمين؛ مودة الأدهم، ومحمد عبد الحميد، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، مع إلزام المتهمين بالمصاريف، ومصادرة الأدوات والأموال المضبوطة.
وكانت المحكمة قضت فى جلسة سابقة، بضبط المتهمة حنين حسام وحبسها على ذمة القضية، لكنها تغيبت عن حضور، حيث جرى توقيف الطالبة حنين حسام في أبريل بتهمة التحريض على الدعارة بعد نشرها مقطع فيديو على تيك توك تعلن فيه لمشتركيها البالغ عددهم 1.3 مليون شخص أن الفتيات يمكنهن كسب المال من خلال العمل معها على شبكات التواصل الاجتماعي.