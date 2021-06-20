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السجن المشدد 10 سنوات لفتاة الـ " تيك توك " حنين حسام بقضية الاتجار في البشر 

منذ 31 دقيقة
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السجن المشدد 10 سنوات لفتاة الـ " تيك توك " حنين حسام بقضية الاتجار في البشر 

القاهرة (صدى):
عاقبت محكمة مصرية، فتاة على تطبيق "تيك توك"، غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، لإدانتها بالاتجار فى البشر.

وقررت المحكمة حضوريا معاقبة المتهمين؛ مودة الأدهم، ومحمد عبد الحميد، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، مع إلزام المتهمين بالمصاريف، ومصادرة الأدوات والأموال المضبوطة.

وكانت المحكمة قضت فى جلسة سابقة، بضبط  المتهمة حنين حسام وحبسها على ذمة القضية، لكنها تغيبت عن حضور، حيث جرى توقيف الطالبة حنين حسام في أبريل بتهمة التحريض على الدعارة بعد نشرها مقطع فيديو على تيك توك تعلن فيه لمشتركيها البالغ عددهم 1.3 مليون شخص أن الفتيات يمكنهن كسب المال من خلال العمل معها على شبكات التواصل الاجتماعي.

الدعارة
تطبيق تيك توك
حنين حسام
كسب المال الاتجار في البشر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129516
منذ 18 دقيقة
تستاهل العقاب الصارم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تمااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ام محمد .. لكن ماكل ام محمد مثل ام محمد .. يا حلالاهـ ..
abdul
ليس اعتقاد خاطئ فقط بل ضربة الشمس في تلك الساعة خطيرة وربما مميتة
ابو محمد 😎 ✍️
قلة حلى في هالوجه القبيح .. يا ثقيل الدم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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