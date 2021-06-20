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حملة مكثفة لإزالة المطبات غير النظامية في الرياض

منذ 30 دقيقة
1647
حملة مكثفة لإزالة المطبات غير النظامية في الرياض

الرياض (صدى):
أطلقت أمانة منطقة الرياض حملة ميدانية مكثفة لإزالة المطبات الصناعية غير النظامية في كافة أنحاء العاصمة، وذلك تنفيذًا لتوجيه أمين منطقة، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف.

وتتعرّف الفرق الميدانية في أمانة منطقة الرياض على المطبّات غير النظامية من خلال مطابقة موقع المطب مع الخرائط المعتمدة لدى الأمانة والصادرة من إدارة هندسة المرور، في الوقت الذي تباشر فيه بلاغات السكّان المتصلة بالمطبات العشوائي، وتباشر أعمال إزالتها وإعادة السفلتة ليستعيد الطريق انسيابيته في الحركة المرورية، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى الارتقاء بجودة الطرق، وتحسين تجربة تنقل السكّان داخل أرجاء المدينة.

وحددت الأمانة أبرز سمات المطبات غير النظامية، ومنها عدم مطابقتها لمستويات الارتفاع والانخفاض المحددة نظامًا، ووضع المطب في موقع لا يتناسب مع المعايير المطبقة، إلى جانب استخدام مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة عند إنشائه.

وبيّنت الأمانة أن حملتها المكثفة مستمرة طوال العام، مشددة على ضرورة تقيّد الجميع بالأنظمة والتعليمات، وعدم استحداث أي مطبات عشوائية من شأنها إعاقة سير المركبات والإضرار بها، والتأثير المباشر على جودة وكفاءة الطرق التي يتم تنفيذها وفق مواصفات ومعايير محددة.

يذكر أن حملة إزالة المطبات غير النظامية تأتي متماشية مع البرامج والمشاريع التي تنفذها أمانة منطقة الرياض بهدف تطوير الطرق، واستدامتها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات سهولة التنقل داخل المدينة، ورفع مستوى السلامة المرورية فيها، حفاظًا على سلامة سالكيها وراحتهم.

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أحدث التعليقات

abdul
ليس اعتقاد خاطئ فقط بل ضربة الشمس في تلك الساعة خطيرة وربما مميتة
ابو محمد 😎 ✍️
قلة حلى في هالوجه القبيح .. يا ثقيل الدم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ع. س. ع
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ابو محمد 😎 ✍️
حطابه جيده .. بس ماحصلت شي ..

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