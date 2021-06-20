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رئيس الهلال: نأمل في توثيق البطولات بخطوات رسمية وليست بأحاديث إعلامية

منذ 24 دقيقة
1456
رئيس الهلال: نأمل في توثيق البطولات بخطوات رسمية وليست بأحاديث إعلامية

طلال الغامدي (صدى):
تحدث فهد بن سعد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عن ضرورة توثيق البطولات والتفاعل معها بخطوات رسمية جادة من قبل الاتحاد السعودي.

وقال رئيس الهلال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "استبشرنا خيرًا بتفاعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أخي ياسر المسحل مع موضوع توثيق البطولات، ونأمل أن يكون التفاعل رسميًا بخطوات رسمية جادة وليست أحاديث إعلامية لتوثيق تاريخ الاتحاد السعودي لكرة القدم والبطولات التي أقيمت تحت إشرافه".

وأضاف في سلسلة تغريدات له: "أستغرب نفي عدم تلقي توجيه من وزارة الرياضة بشأن التوثيق رغم أن الموضوع معروف ومتاح"، مشيرًا إلى تغريدة سابقة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتابع: "هذا النفي وتعويم التوثيق لحقب زمنية قبل تأسيس الاتحاد أو ربطه بجهات متعددة يوحي بعدم رغبة الاتحاد السعودي بإعلان تاريخه وبطولاته".

واستكمل: "رابطة دوري المحترفين السعودي تعلن تاريخها منذ أن تأسست، فلماذا الاتحاد السعودي لا يعلن تاريخه والبطولات التي أقيمت تحت إشرافه، أو يفعّل دوره بالتوثيق وفقًا للضوابط التي أعلنها بما يفضي إلى سجل شرفي لأبطال نالوا الكؤوس من المنصات وليس خطابات وقصاصات".

كما تطرق للحديث عن تأخير توثيق البطولات بسبب كورونا، قائلاً: "مبرر تأخير توثيق البطولات بسبب جائحة كورونا لم يكن عائقًا للاتحاد السعودي نحو توثيق تاريخ بطولات كأس الملك؛ ولذا نرجو أن لا يكون عائقًا لتوثيق بطولات الدوري وغيرها".

الهلال
الاتحاد السعودي
كورونا
توثيق البطولات
فهد بن سعد بن نافل

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مغابش
ههههههههههه حلوه يابومحمد شكلك ودك ام محمد تسويها
ابو محمد 😎 ✍️
تمااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ام محمد .. لكن ماكل ام محمد مثل ام محمد .. يا حلالاهـ ..
abdul
ليس اعتقاد خاطئ فقط بل ضربة الشمس في تلك الساعة خطيرة وربما مميتة
ابو محمد 😎 ✍️
قلة حلى في هالوجه القبيح .. يا ثقيل الدم ..

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