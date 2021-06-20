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القبض على امرأة افريقية بعد ادعائها إنجاب 10 توائم

منذ 49 دقيقة
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القبض على امرأة افريقية بعد ادعائها إنجاب 10 توائم

كيب تاون (صدى):
تأكدت الشرطة بجنوب أفريقيا من كذب ادعاء "غوسيامي تامارا" بولادتها 7 ذكور و 3 إناث دفعة واحدة، حيث تبين أنها لم تكن حاملاً على الإطلاق.

وذكرت سجلات المقطاعة أنه ليس لديها سجل للأطفال العشرة التي أدعت ولادتهم، كما أكدت المستشفى أيضًا أنها لا تمتلك أي معلومة حول إدعاءات المرأة.

ونقلت السلطات "تامار" إلى مستشفى محلي من أجل تقييم حالتها النفسية من أجل النظر في حالتها فيما بعد ومعرفة أسباب إدعاءاتها.

وكانت المرأة قد أثارت جدلاً كبيرًا بوسائل الإعلام خلال الفترة الماضية لإدعائها ولادتها 10 أطفال دفعة واحدة ونشرت بعض الصور لها أثناء فترات حملها.

الأطفال
الولادة
أفريقيا
التؤام
الحالة النفسية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129515
منذ 30 دقيقة
شخبوا الكذابه ولخبطوهاا ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تمااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ام محمد .. لكن ماكل ام محمد مثل ام محمد .. يا حلالاهـ ..
abdul
ليس اعتقاد خاطئ فقط بل ضربة الشمس في تلك الساعة خطيرة وربما مميتة
ابو محمد 😎 ✍️
قلة حلى في هالوجه القبيح .. يا ثقيل الدم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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