ضبط عاطل ارتدى ملابس نسائية لسرقة سائق

أبوظبي (صدى):
سجلت دبي واقعة غريبة حيث أقدم شاب عاطل عن العمل على ارتداء ملابس نسائية ووضع مساحيق تجميل على وجهه، وانتحل في ذات الوقت صفة أحد رجال الشرطة، وأقدم على سرقة سائق حافلة آسيوي.
وذكر المجني علي أنه أثناء وقوفه بسيارته تفاجأ بركوب المتهم في سيارته، وأدرك بعدها أنه رجل متنكر في ملابس نسائية.
وأضاف أن اللص أخرج له ما يشبه البطاقة عليها شعار شرطة دبي، وأدعى أنه من رجال الشرطة، ثم قام بضربه، واستولى على 6700 درهم.
وألقت الشرطة في الإمارات القبض على المتهم البالغ من العمر 30 عاما، وإحالته إلى محكمة الجنايات.