بالفيديو والصور.. قسم التدريب والتعليم الطبي المستمر بجمعية لمسة إدراك ينفذ دورة الإسعافات الأولية

نورة الغزواني (صدى):
نفذ قسم التدريب والتعليم الطبي المستمر بجمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية بمنطقة جازان دورة في الإسعافات الأولية مساء يوم السبت الموافق 2021/6/19 م بمركز الجمعية ، والتي قدمها مدير التدريب والتعليم الطبي المستمر أخصائي أول / عبدالرحمن العامري .
و شملت الدورة التي عقدت لــ4 ساعات تدريبية على كيفية تطبيق مهارة الإنعاش القلبي الرئوي( CPR) ومهارة إسعاف الرعاف، ومهارة إسعاف الغصة للرضيع والطفل والبالغ, ومهارة إسعاف إصابات الكدمات والكسور ومهارة إسعاف الغرق .
كما شملت الدورة التدريبية على بعض مهارات الإسعافات الثانوية كمهارة إسعاف مريض السكر ومريض الصرع وإسعاف المصابين بالحروق والجروح .
وتأتي هذه الدورة امتدادًا لأهداف الجمعية لخلق مجتمع واع وقادر على التعامل مع جميع الحالات الطارئة وقادر على تقديم الإسعافات الأولية بصورة صحيحة لدفع خطر الموت عن المصاب والتقلييل من مضاعفات الإصابة حتى وصول الفرق الإسعافية .