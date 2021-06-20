نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو والصور.. قسم التدريب والتعليم الطبي المستمر بجمعية لمسة إدراك ينفذ دورة الإسعافات الأولية

منذ 9 ساعات
3146
بالفيديو والصور.. قسم التدريب والتعليم الطبي المستمر بجمعية لمسة إدراك ينفذ دورة الإسعافات الأولية

نورة الغزواني (صدى):
نفذ قسم التدريب والتعليم الطبي المستمر بجمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية بمنطقة جازان دورة في الإسعافات الأولية مساء يوم السبت الموافق 2021/6/19 م بمركز الجمعية ، والتي قدمها مدير التدريب والتعليم الطبي المستمر أخصائي أول / عبدالرحمن العامري .

و شملت الدورة التي عقدت لــ4 ساعات تدريبية على كيفية تطبيق مهارة الإنعاش القلبي الرئوي( CPR) ومهارة إسعاف الرعاف، ومهارة إسعاف الغصة للرضيع والطفل والبالغ, ومهارة إسعاف إصابات الكدمات والكسور ومهارة إسعاف الغرق .

كما شملت الدورة التدريبية على بعض مهارات الإسعافات الثانوية كمهارة إسعاف مريض السكر ومريض الصرع وإسعاف المصابين بالحروق والجروح .

وتأتي هذه الدورة امتدادًا لأهداف الجمعية لخلق مجتمع واع وقادر على التعامل مع جميع الحالات الطارئة وقادر على تقديم الإسعافات الأولية بصورة صحيحة لدفع خطر الموت عن المصاب والتقلييل من مضاعفات الإصابة حتى وصول الفرق الإسعافية .

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

صالح اليامي
صفقة غير موفقه إذا تمت
لللل
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم(يأتي اقوام من امتي يستحلون الحر والحرير والمعازف) فنعوذبالله من ان نكون من الذين يتحملون اوزار الخلق الي...
عمر قللي
الي نشر الخبر طاقيته تنسم اهبل ومتخلف
محمد
شعب الكويت واعي مو كل شي تصدره الحكومة يبدأ المدح الاعمى ، هنيئاً للكويت هذا الشعب المثقف
العالمي
هتان لا ينفع الانديه الكبار محدود اامكانيات مقلب اكله الهلال وبيمقلب فيه غيره شفلك غيره يا هلال

أخر الأخبار

ضبط عاطل ارتدى ملابس نسائية وانتحل صفة رجل شرطة لسرقة سائق
ضبط عاطل ارتدى ملابس نسائية وانتحل صفة رجل شرطة لسرقة سائق
منذ دقيقتين 57
سخرية شاب خليجي بعد تعرض فتيات لحادث
سخرية شاب خليجي بعد تعرض فتيات لحادث
منذ 9 دقائق 208
شايب باكستاني جاب العيد
شايب باكستاني جاب العيد
منذ 10 دقائق 238
ردة فعل عائلة بعد حدوث هزة أرضية
ردة فعل عائلة بعد حدوث هزة أرضية
منذ 10 دقائق 163
بالفيديو.. مواطن يعبر عن استيائه من محلات إعادة تدوير المخلفات بالنابية: تسبب الإزعاج لسكان الحي
بالفيديو.. مواطن يعبر عن استيائه من محلات إعادة تدوير المخلفات بالنابية: تسبب الإزعاج لسكان الحي
منذ 18 دقيقة 1455
" النمر " : ممارسة الرياضة في الشارع وقت الظهيرة لا يزيد من حرق الدهون
" النمر " : ممارسة الرياضة في الشارع وقت الظهيرة لا يزيد من حرق الدهون
منذ 19 دقيقة 1240
محافظ الهيئة العامة للعقار يستقبل وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني
محافظ الهيئة العامة للعقار يستقبل وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني
منذ 54 دقيقة 1535
بالصور.. طفل ولد بعد 4 أشهر فقط من الحمل يدخل رسميًا موسوعة غينيس
بالصور.. طفل ولد بعد 4 أشهر فقط من الحمل يدخل رسميًا موسوعة غينيس
منذ 55 دقيقة 503
عريس يطقطق على زوجته
عريس يطقطق على زوجته
منذ ساعة 560
تصرف غريب من امرأة على جناح الطائرة
تصرف غريب من امرأة على جناح الطائرة
منذ ساعة 603