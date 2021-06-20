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" البيئة " تطلق خدمة ترخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة

منذ 12 ساعة
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" البيئة " تطلق خدمة ترخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة

سعيد العجل (صدى):
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة ترخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة، بهدف استمرار تدفق الخضروات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي، وضبط جودة استيرادها، وحماية الثروة النباتية بالمملكة.

وأوضحت "البيئة" أن إجراءات إصدار الترخيص تبدأ بتقديم الطلب إلكترونياً عبر منصة زراعي الإلكترونية من هـــنــا  مشيرة إلى أنه سيتم دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، ومن ثم يتم إشعار صاحب الطلب بنتيجة طلبه على أن يكون الرفض مسبباً. مفيدة بأن فور صدور الموافقة يتم إصدار ترخيص الاستيراد من وكالة الوزارة للزراعة ويكون صالحاً لمدة ما بين 3 و10 أعوام حسب فئة الترخيص.

وبيَّنت أن حصول المستورد على رخصة الاستيراد يمكِّنه من الحصول على أذونات الاستيراد والتي تبدأ في الأول من محرم القادم. مشددة على أنه لا يمكن لأي شحنة خضروات وفواكه طازجة دخول المملكة إلا بإذن استيراد مسبق.

وأشارت "البيئة" إلى أن من شروط ترخيص الاستيراد أن يكون المستورد شخصاً معنوياً سعودياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، وذا ملاءة مالية.

وذكرت أن الشروط الصحية للشحنة تتمثل في أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وأن تكون خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها نظاماً بالمملكة، وأن تكون مطابقة لأحكام نظام الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية بالمملكة.

وأفادت الوزارة بأن فسح شحنات الفواكه والخضروات يتوقف على أن تكون الشحنة مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة، وأن تكون واردة عبر المنافذ المعتمدة لدى الوزارة، وأن تكون صلاحية ترخيص الاستيراد سارية. مؤكدة أن للوزارة الحق في التحقق من الكميات المستوردة وفق ترخيص الاستيراد المصدر، وكذلك إلغاء الترخيص أو الإذن وإيقاف الشحنة في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير.

وزير الإسكان
الهيئة العامة للعقار

التعليقات

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أحدث التعليقات

صالح اليامي
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