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عريس يطقطق على زوجته
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أحدث التعليقات
صالح اليامي
صفقة غير موفقه إذا تمت
لللل
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم(يأتي اقوام من امتي يستحلون الحر والحرير والمعازف) فنعوذبالله من ان نكون من الذين يتحملون اوزار الخلق الي...
عمر قللي
الي نشر الخبر طاقيته تنسم اهبل ومتخلف
محمد
شعب الكويت واعي مو كل شي تصدره الحكومة يبدأ المدح الاعمى ، هنيئاً للكويت هذا الشعب المثقف
العالمي
هتان لا ينفع الانديه الكبار محدود اامكانيات مقلب اكله الهلال وبيمقلب فيه غيره شفلك غيره يا هلال
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