تبرع 607 متبرعين بالدم في مبنى 100 بالتخصصي ومجمع الظهران مول

سعيد العجل (صدى):
اختتمت الخميس الماضي حملة التبرع بالدم التي نفذها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام تحت شعار (تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة ) وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم.
وأكد رئيس المختبرات وبنك الدم بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتورة عفراء الدايل أن الحملة التي تم تنفيذها على مدى 5 أيام من الأحد وحتى الخميس الماضي في مبنى رقم 100 بتخصصي الدمام ومجمع الظهران مول
شهدت تبرع 607 متبرع بالدم من أصل 737 زائر ، من بينهم 216 متبرع من أصل 250 زائر لمبنى رقم 100 ، و تبرع 391 متبرع من أصل 487 زائر للحملة في مجمع الظهران مول .
وبينت الدكتورة عفراء الدايل أن هناك حاجة لنشر ثقافة التبرع بالدم وتعزيز الجانب الإنساني بين أفراد المجتمع لأهمية تغطية حاجة المرضى من الدم والصفائح الدموية ، مشيرة إلى أنه تم خلال العام الماضي جمع ١٦ الف وحدة دم وكان لدينا ايضا ٢٠٠٠ متبرع بالصفائح. متمنين زيادة هذه الأعداد خلال العام الحالي لتغطية حاجة المرضى بشكل كامل .