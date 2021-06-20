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تبرع 607 متبرعين بالدم في مبنى 100 بالتخصصي ومجمع الظهران مول

منذ 13 ساعة
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تبرع 607 متبرعين بالدم في مبنى 100 بالتخصصي ومجمع الظهران مول

سعيد العجل (صدى):
اختتمت الخميس الماضي حملة التبرع بالدم التي نفذها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام تحت شعار (تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة ) وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم.

‬⁩ وأكد رئيس المختبرات وبنك الدم بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتورة عفراء الدايل أن الحملة التي تم تنفيذها على مدى 5 أيام من الأحد وحتى الخميس الماضي في مبنى رقم 100 بتخصصي الدمام ومجمع الظهران مول

شهدت تبرع 607 متبرع بالدم من أصل 737 زائر ، من بينهم 216 متبرع من أصل 250 زائر لمبنى رقم 100 ، و تبرع 391 متبرع من أصل 487 زائر للحملة في مجمع الظهران مول .

وبينت الدكتورة عفراء الدايل أن هناك حاجة لنشر ثقافة التبرع بالدم وتعزيز الجانب الإنساني بين أفراد المجتمع لأهمية تغطية حاجة المرضى من الدم والصفائح الدموية ، مشيرة إلى أنه تم خلال العام الماضي جمع ١٦ الف وحدة دم وكان لدينا ايضا ٢٠٠٠ متبرع بالصفائح. متمنين زيادة هذه الأعداد خلال العام الحالي لتغطية حاجة المرضى بشكل كامل .

التعليقات

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أحدث التعليقات

صالح اليامي
صفقة غير موفقه إذا تمت
لللل
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عمر قللي
الي نشر الخبر طاقيته تنسم اهبل ومتخلف
محمد
شعب الكويت واعي مو كل شي تصدره الحكومة يبدأ المدح الاعمى ، هنيئاً للكويت هذا الشعب المثقف
العالمي
هتان لا ينفع الانديه الكبار محدود اامكانيات مقلب اكله الهلال وبيمقلب فيه غيره شفلك غيره يا هلال

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