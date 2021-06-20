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بالصور.. طفل ولد بعد 4 أشهر فقط من الحمل يدخل رسميًا موسوعة غينيس

منذ 54 دقيقة
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بالصور.. طفل ولد بعد 4 أشهر فقط من الحمل يدخل رسميًا موسوعة غينيس

وكالات (صدى):
أكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن الطفل "ريتشارد سكوت ويليام" دخل موسوعتها كأصغر الأطفال المبتسرين في العالم.

وكان الأطباء يتوقعون وفاته نظرًا لأنه ولد بعد 4 أشهر فقط من الحمل، لكنه عاش بعد ذلك ليصبح أصغر المبتسرين في موسوعة غينيس.

وكانت والدة "ريتشارد" تعاني من مضاعفات طبية تسببت في ولادة طفلها مبكرا، وبلغ وزنه حينها 11.9 أونصة.

وتولى الطبيب "ستاسي كيرن" متابعة ريتشارد في مستشفى منيسوتا في مدينة مينابوليس الأمريكية، وتوقع الأطباء حينها أن فرص بقاء المولود على قيد الحياة صفر، إلا أنه رأى أن الطفل إذا تمكن من العيش في الأسابيع القليلة الأولى فأنه سينجو.

الجدير بالذكر أن الطفل قضى أكثر من 6 أشهر في المستشفى، وحاليًا أصبح قادرا على الخروج مع عائلته.

 

غينيس
موسوعة غينيس للأرقام القياسية
ريتشارد سكوت ويليام
الأطفال المبتسرين
مينابوليس

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أحدث التعليقات

صالح اليامي
صفقة غير موفقه إذا تمت
لللل
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم(يأتي اقوام من امتي يستحلون الحر والحرير والمعازف) فنعوذبالله من ان نكون من الذين يتحملون اوزار الخلق الي...
عمر قللي
الي نشر الخبر طاقيته تنسم اهبل ومتخلف
محمد
شعب الكويت واعي مو كل شي تصدره الحكومة يبدأ المدح الاعمى ، هنيئاً للكويت هذا الشعب المثقف
العالمي
هتان لا ينفع الانديه الكبار محدود اامكانيات مقلب اكله الهلال وبيمقلب فيه غيره شفلك غيره يا هلال

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