بالصور.. طفل ولد بعد 4 أشهر فقط من الحمل يدخل رسميًا موسوعة غينيس

وكالات (صدى):
أكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن الطفل "ريتشارد سكوت ويليام" دخل موسوعتها كأصغر الأطفال المبتسرين في العالم.
وكان الأطباء يتوقعون وفاته نظرًا لأنه ولد بعد 4 أشهر فقط من الحمل، لكنه عاش بعد ذلك ليصبح أصغر المبتسرين في موسوعة غينيس.
وكانت والدة "ريتشارد" تعاني من مضاعفات طبية تسببت في ولادة طفلها مبكرا، وبلغ وزنه حينها 11.9 أونصة.
وتولى الطبيب "ستاسي كيرن" متابعة ريتشارد في مستشفى منيسوتا في مدينة مينابوليس الأمريكية، وتوقع الأطباء حينها أن فرص بقاء المولود على قيد الحياة صفر، إلا أنه رأى أن الطفل إذا تمكن من العيش في الأسابيع القليلة الأولى فأنه سينجو.
الجدير بالذكر أن الطفل قضى أكثر من 6 أشهر في المستشفى، وحاليًا أصبح قادرا على الخروج مع عائلته.