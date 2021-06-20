" جارديم " يحسم مصير 9 لاعبين قبل الموسم الجديد

ماجد محمد (صدى):
منحت إدارة نادي الهلال مدرب الفريق الأول لكرة القدم، ليوناردو جارديم، الصلاحية الكاملة لتحديد مصير 9 من اللاعبين المصعدين من المشاركة ضمن صفوف الفريق الأول في الموسم المقبل.
وتضم قائمة هؤلاء اللاعبين كل من ناصر السبيعي، وعبد الله البيشي، وأحمد الجبيع، وعبد الله القباني، وعبد الرحمن الدخيل، ونواف المفرج، ونواف العريفي، وسعد الناصر، وتركي المطيري، وذلك وفقا لـ"الرياضية".
ومن المقرر أن يتم حسم مصيره هؤلاء اللاعبين خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي ستنطلق في 5 من يوليو المقبل، قبل المعسكر الإعدادي الخارجي الذي سيقام في النمسا في منتصف يوليو القادم.