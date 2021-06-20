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محافظ الهيئة العامة للعقار يستقبل وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني

منذ 11 ساعة
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محافظ الهيئة العامة للعقار يستقبل وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني

بدر الحارثي (صدى):
استقبل معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك بمقر الهيئة اليوم, معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي والوفد المرافق له.

وتجول معاليه في مرافق الهيئة ابتداءً من مركز خدمة الشركاء، ومركز التحكيم العقاري، والمعهد العقاري السعودي، واطّلع على خطة وآلية العمل في الهيئة، التي تنفّذ وفق الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وما تضمنته من مبادرات وأولويات وضوابط تسهم في حوكمة القطاع العقاري، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وتحقيق الهدف برفع فعالية السوق العقاري في المملكة وتحسين جودة خدمة جميع الشركاء والمتعاملين فيه.

وأشاد الدكتور الشعيلي بما تقدمه الهيئة العامة للعقار من إجراءات وترتيبات لتنظيم القطاع العقاري في المملكة وخدمة المستفيدين منه، متطلعًا إلى المزيد من التعاون المشترك الذي يصب في مصلحة تطوير القطاع الإسكاني والعقاري في كلا البلدين الشقيقين.

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو أمجد
الله يوفقه أين ماذهب فقد قدم للزعيم كل مايستطيع ولاكن جماهير الزعيم ترغب بالأفضل
الملل
اي شخص يتاثر بافكار نوال السعداوي كل من اعطا اذن وتصريح يتحمل وزره فياليت توفرين هذه الضحكه ليوم العرض الاكبر
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو عبدالكريم
القضيه انتهت وتقفلت من زمااااان اللي نشر الخبر واحد اهبل وغبي يبغا تفله في وجهه
4lovex2
مع اني أعاني من تراكم المخالفات المرورية إلا أني أحترم المرور بس اتمنى انهم يخفضون أسعار المخالفات المرورية لأن اسعارها مبالغ فيه مثل أقرب...

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