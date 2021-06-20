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بالصور الصحة توقّع مذكرة تفاهم مع وقت اللياقة

منذ 11 ساعة
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بالصور الصحة توقّع مذكرة تفاهم مع وقت اللياقة

سعيد العجل (صدى):
وقع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس مجلس إدارة لجام المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة الرياضية علي الصقري، مذكرة تفاهم، بحضور حمد الصقري عضو مجلس الإدارة و انتوني إليوت الرئيس التنفيذي، وشدن الصقري المدير التنفيذي للعمليات.

وذلك ضمن جهود الصحة لتعزيز الـنـشـاط الـبدني ليـكـون جزءً من الرعاية الصحية وإبراز دوره في تحسين الحالة الصحية لأفراد المجتمع وتغيير أنماط الحياة نحو مجتمع صحي.

وتضمنت مذكرة التعاون سبل تعزيز الصحة للمجتمع، من خلال تقديم البرامج الوقائية الصحية وتكثيف الحملات التوعوية المشتركة في مجال النشاط البدني لكافة أفراد المجتمع.

وستقدم وقت اللياقة من خلال المذكرة مبادرة "التمرين علاج" (Exercise is Medicine) وهي مبادرة صحية عالمية تعمل على ربط الرعاية الصحية بمصادر النشاط البدني، وتكون مبنية على أدلة علمية ومناسبة للأشخاص في أي مكان ولجميع القدرات.

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو أمجد
الله يوفقه أين ماذهب فقد قدم للزعيم كل مايستطيع ولاكن جماهير الزعيم ترغب بالأفضل
الملل
اي شخص يتاثر بافكار نوال السعداوي كل من اعطا اذن وتصريح يتحمل وزره فياليت توفرين هذه الضحكه ليوم العرض الاكبر
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو عبدالكريم
القضيه انتهت وتقفلت من زمااااان اللي نشر الخبر واحد اهبل وغبي يبغا تفله في وجهه
4lovex2
مع اني أعاني من تراكم المخالفات المرورية إلا أني أحترم المرور بس اتمنى انهم يخفضون أسعار المخالفات المرورية لأن اسعارها مبالغ فيه مثل أقرب...

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