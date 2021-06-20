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الحذر والخوف من القرود

منذ 34 دقيقة
388

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو أمجد
الله يوفقه أين ماذهب فقد قدم للزعيم كل مايستطيع ولاكن جماهير الزعيم ترغب بالأفضل
الملل
اي شخص يتاثر بافكار نوال السعداوي كل من اعطا اذن وتصريح يتحمل وزره فياليت توفرين هذه الضحكه ليوم العرض الاكبر
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو عبدالكريم
القضيه انتهت وتقفلت من زمااااان اللي نشر الخبر واحد اهبل وغبي يبغا تفله في وجهه
4lovex2
مع اني أعاني من تراكم المخالفات المرورية إلا أني أحترم المرور بس اتمنى انهم يخفضون أسعار المخالفات المرورية لأن اسعارها مبالغ فيه مثل أقرب...

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