نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. " الحج والعمرة " : اختيار الحجاج سيعتمد على استيفاء الضوابط الصحية

منذ 19 دقيقة
1376
بالفيديو.. " الحج والعمرة " : اختيار الحجاج سيعتمد على استيفاء الضوابط الصحية

مكة المكرمة (صدى):
تحدث المهندس هشام السعيد، وكيل وزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة، عن كيفية اختيار الحجاج هذا العام بطريقة الفرز والفلترة.

وأوضح " هشام " أن هناك أكثر من 520 ألف متقدم للحج من 150 جنسية حيث تعمل الوزارة على استقبال كافة الطلبات حتى يوم الـ15 من ذي القعدة، وهو آخر يوم للتسجيل بعد ذلك يتم الفرز والفلترة للتأكد من استفياء الشروط.

وأكد أنه سيتم الاختيار بمنتى الشفافية وسيتم الفرز أو ما يسمونه بالتأهيل والتأكد من استيفاء الأشخاص للشروط والضوابط الصحية التي سبق الإعلان عنها من ضوابط التحصين، بحسب ما جاء بقناة "العربية".

وأضاف: "هيكون الاختيار الكتروني من خلال النظام لكن المعيار هيكون بشكل رئيسي على الضوابط الصحية واختيارهم والإعلان عنهم من خلال رسائل نصية ستصل لهم".

وعن ملامح الحج هذا العام، أكد أنه سيكون استثنائي وسيراعي جميع البروتوكلات الصحية في ظل استمرار الجائحة وأبرزهم وجود نقاط لاستقبال الحجاج على حدود مكة المكرمة بالتالي الانتقال إلى المشاعر المقدسة من خلال جداول تفويج وحافلات نقل آمنة.

 

مكة المكرمة
الحجاج
المشاعر المقدسة
الحج والعمرة
نقاط التفتيش

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

4lovex2
انتوا فاهمين غلط هذا التفويض يكون إذا انت بتذهب لمسافات بعيدة أو طويلة جداً خارج مدينتك اما إذا انت في حيك أو حارتك عادي...
4lovex2
وش هالقلب المتحجر اعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فهد آل قنيعير
السيارة الثانية جمس موديل 1981م لونين
د محمد ماجد بخش
موفقين يا رجال الدفاع المدني - أثبتوا فعلا بجهودكم إن العمل لا يعرف التوقف لأجل تحقيق الهدف - والحمد لله على هذه النتيجة ورغم...
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويجعل شفيعا لأهله

أخر الأخبار

" جارديم " يحسم مصير 9 لاعبين قبل الموسم الجديد
" جارديم " يحسم مصير 9 لاعبين قبل الموسم الجديد
منذ دقيقة 1084
الحذر والخوف من القرود
الحذر والخوف من القرود
منذ 15 دقيقة 243
 الاتحاد يتسلم ملعب الأمير فيصل بن فهد في مطلع يوليو المقبل
 الاتحاد يتسلم ملعب الأمير فيصل بن فهد في مطلع يوليو المقبل
منذ 15 دقيقة 1410
لحظة وفاة عامل بناء
لحظة وفاة عامل بناء
منذ 15 دقيقة 282
مقرود على الاخير
مقرود على الاخير
منذ 16 دقيقة 239
بالفيديو.. " الحج والعمرة " : اختيار الحجاج سيعتمد على استيفاء الضوابط الصحية
بالفيديو.. " الحج والعمرة " : اختيار الحجاج سيعتمد على استيفاء الضوابط الصحية
منذ 19 دقيقة 1376
بالفيديو .. 7 غرف لعرض المخاطر المهددة لـ" الأرض " بتقنيات بصرية في الظهران
بالفيديو .. 7 غرف لعرض المخاطر المهددة لـ" الأرض " بتقنيات بصرية في الظهران
منذ 21 دقيقة 1359
العثور على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر
العثور على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر
منذ 54 دقيقة 2269
الاستحمام بالماء الساخن يساعد على إنقاص الوزن
الاستحمام بالماء الساخن يساعد على إنقاص الوزن
منذ 56 دقيقة 362
الزكاة تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع في جمرك ميناء مطار الملك عبدالعزيز
الزكاة تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع في جمرك ميناء مطار الملك عبدالعزيز
منذ ساعة 1582