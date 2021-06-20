نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. 7 غرف لعرض المخاطر المهددة لـ" الأرض " بتقنيات بصرية في الظهران

منذ 21 دقيقة
1358
بالفيديو .. 7 غرف لعرض المخاطر المهددة لـ" الأرض " بتقنيات بصرية في الظهران

الظهران (صدى):
يواصل المعرض التفاعلي البيئي " ثرى "  في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي " إثراء " بالظهران فعالياته حتى شهر سبتمبر المقبل.

وذكر رئيس قسم البرامج بمركز ثراء، أشرف فقيه، أن المعرض عبارة عن تجربة فنية بصرية، يكون الهدف منها عرض التهديدات التي تهدد كوكب الأرض من الناحية البيئية، وتعريف الزوار بالحلول التي يمكن أن يساهموا بها لحماية البيئة.

يذكر أن المعرض يعد الأول من نوعه في المملكة، ويقام على مساحة 15 ألف متر، ويقسم على 7 غرف متنوعة، وتعرض فيها مجموعة من المشاكل البيئة القائمة في كوكب الأرض.

 

المملكة
الظهران
الأرض
معرض
تقنيات بصرية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

4lovex2
انتوا فاهمين غلط هذا التفويض يكون إذا انت بتذهب لمسافات بعيدة أو طويلة جداً خارج مدينتك اما إذا انت في حيك أو حارتك عادي...
4lovex2
وش هالقلب المتحجر اعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فهد آل قنيعير
السيارة الثانية جمس موديل 1981م لونين
د محمد ماجد بخش
موفقين يا رجال الدفاع المدني - أثبتوا فعلا بجهودكم إن العمل لا يعرف التوقف لأجل تحقيق الهدف - والحمد لله على هذه النتيجة ورغم...
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويجعل شفيعا لأهله

أخر الأخبار

" جارديم " يحسم مصير 9 لاعبين قبل الموسم الجديد
" جارديم " يحسم مصير 9 لاعبين قبل الموسم الجديد
منذ دقيقة 1084
الحذر والخوف من القرود
الحذر والخوف من القرود
منذ 15 دقيقة 243
 الاتحاد يتسلم ملعب الأمير فيصل بن فهد في مطلع يوليو المقبل
 الاتحاد يتسلم ملعب الأمير فيصل بن فهد في مطلع يوليو المقبل
منذ 15 دقيقة 1410
لحظة وفاة عامل بناء
لحظة وفاة عامل بناء
منذ 15 دقيقة 282
مقرود على الاخير
مقرود على الاخير
منذ 16 دقيقة 239
بالفيديو.. " الحج والعمرة " : اختيار الحجاج سيعتمد على استيفاء الضوابط الصحية
بالفيديو.. " الحج والعمرة " : اختيار الحجاج سيعتمد على استيفاء الضوابط الصحية
منذ 19 دقيقة 1372
بالفيديو .. 7 غرف لعرض المخاطر المهددة لـ" الأرض " بتقنيات بصرية في الظهران
بالفيديو .. 7 غرف لعرض المخاطر المهددة لـ" الأرض " بتقنيات بصرية في الظهران
منذ 21 دقيقة 1358
العثور على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر
العثور على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر
منذ 54 دقيقة 2269
الاستحمام بالماء الساخن يساعد على إنقاص الوزن
الاستحمام بالماء الساخن يساعد على إنقاص الوزن
منذ 56 دقيقة 362
الزكاة تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع في جمرك ميناء مطار الملك عبدالعزيز
الزكاة تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع في جمرك ميناء مطار الملك عبدالعزيز
منذ ساعة 1582