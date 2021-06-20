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العثور على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر

منذ 54 دقيقة
2269
العثور على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر

الرياض (صدى):
عثر رجال مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن جثة الطفل "فراس" الذي سقط في المياه بعد خروجه مع أسرته للتنزه في وادي الحائر.

وأفاد الدفاع المدني أنه تم العثور على جثة الطفل عند الثالثة عصرًا بعد 11 يوما من البحث، وذلك بحسب قناة "الإخبارية".

وأكد الدفاع المدني أنه جاري إكمال الإجراءات الطبية للتأكد من الجثة، متعهدًا بإصدار بيانًا تفصيليًا حول العثور على جثة المفقود.

يذكر أن أعمال البحث عن "فراس" شملت قيام هيئة "تطوير الرياض" بإيقاف القنوات المائية لتسهيل عملية البحث عن الطفل المفقود، فضلا عن مشاركة جهات تطوعية.

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الدفاع المدني
وادي
وادي الحائر
فراس
مفقود الحائر

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5173
منذ 19 دقيقة
الله يرحمه ويجعل شفيعا لأهله
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13562
منذ 15 دقيقة
موفقين يا رجال الدفاع المدني - أثبتوا فعلا بجهودكم إن العمل لا يعرف التوقف لأجل تحقيق الهدف - والحمد لله على هذه النتيجة ورغم كل الظروف تبقى الحياة وسبل الحفاظ عليها محور أهتمام الجميع - رحمه الله وأحسن عزاء والديه وذويه وجعلهم من الصابرين المحتسبين

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أحدث التعليقات

4lovex2
انتوا فاهمين غلط هذا التفويض يكون إذا انت بتذهب لمسافات بعيدة أو طويلة جداً خارج مدينتك اما إذا انت في حيك أو حارتك عادي...
4lovex2
وش هالقلب المتحجر اعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فهد آل قنيعير
السيارة الثانية جمس موديل 1981م لونين
د محمد ماجد بخش
موفقين يا رجال الدفاع المدني - أثبتوا فعلا بجهودكم إن العمل لا يعرف التوقف لأجل تحقيق الهدف - والحمد لله على هذه النتيجة ورغم...
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويجعل شفيعا لأهله

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