الاستحمام بالماء الساخن يساعد على إنقاص الوزن

أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء التغذية أن الحمام بالماء الساخن يعمل على حرق السعرات الحرارية ويعمل على إنقاص وزن الجسم أيضًا.
وكشفت دراسة بجامعة "لوبورو" أن المشاركين في التجربة استلقوا لمدة ساعة في حوض استحمام ساخن مجهز بأجهزة لقياس عدد السعرات الحرارية المحروقة.
وأظهرت نتيجة التجربة أن أحدهم أحرق 240 سعرة حرارية؛ أي ما يعادل نزهة بخطوات سريعة خلال 30 دقيقة.
ويعود هذا التأثير إلى بروتينات الصدمة الحرارية وهي بروتينات محددة تتشكل عندما تتعرض الخلايا لفترة وجيزة لدرجات حرارة أعلى من مداها الطبيعي.
ويفيد الباحثون أن المستويات المرتفعة من هذه البروتينات على المدى الطويل، يمكن أن تحسّن التحكم في نسبة السكر في الدم وإنتاج الأنسولين.