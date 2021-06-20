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الاستحمام بالماء الساخن يساعد على إنقاص الوزن

منذ ساعة
402
الاستحمام بالماء الساخن يساعد على إنقاص الوزن

أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء التغذية أن الحمام بالماء الساخن يعمل على حرق السعرات الحرارية ويعمل على إنقاص وزن الجسم أيضًا.

وكشفت دراسة بجامعة "لوبورو" أن المشاركين في التجربة استلقوا لمدة ساعة في حوض استحمام ساخن مجهز بأجهزة لقياس عدد السعرات الحرارية المحروقة.

وأظهرت نتيجة التجربة أن أحدهم أحرق 240 سعرة حرارية؛ أي ما يعادل نزهة بخطوات سريعة خلال 30 دقيقة.

ويعود هذا التأثير إلى بروتينات الصدمة الحرارية وهي بروتينات محددة تتشكل عندما تتعرض الخلايا لفترة وجيزة لدرجات حرارة أعلى من مداها الطبيعي.

ويفيد الباحثون أن المستويات المرتفعة من هذه البروتينات على المدى الطويل، يمكن أن تحسّن التحكم في نسبة السكر في الدم وإنتاج الأنسولين.

 

الأنسولين
إنقاص الوزن
السكر
الماء الساخن
حرق السعرات الحرارية

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو أمجد
الله يوفقه أين ماذهب فقد قدم للزعيم كل مايستطيع ولاكن جماهير الزعيم ترغب بالأفضل
الملل
اي شخص يتاثر بافكار نوال السعداوي كل من اعطا اذن وتصريح يتحمل وزره فياليت توفرين هذه الضحكه ليوم العرض الاكبر
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو عبدالكريم
القضيه انتهت وتقفلت من زمااااان اللي نشر الخبر واحد اهبل وغبي يبغا تفله في وجهه
4lovex2
مع اني أعاني من تراكم المخالفات المرورية إلا أني أحترم المرور بس اتمنى انهم يخفضون أسعار المخالفات المرورية لأن اسعارها مبالغ فيه مثل أقرب...

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