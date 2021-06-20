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الزكاة تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع في جمرك ميناء مطار الملك عبدالعزيز

منذ ساعة
1582
الزكاة تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع في جمرك ميناء مطار الملك عبدالعزيز

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع" في جمرك ميناء مطار الملك عبدالعزيز، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأوضحت أن المزاد سيقام يوم الأحد 17 ذو القعدة 1442هجريا الموافق 27 يونيو 2021م، مشيرة إلى شروط الدخول في المزاد وتشمل دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسين ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتضمنت الشروط أيضا إخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، كما يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات المباعة خلال (5) أيام للبضائع برسم الوارد و(20) يوم للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

 

 

مزاد
بضائع
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
جمرك ميناء مطار الملك عبدالعزيز

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
انتوا فاهمين غلط هذا التفويض يكون إذا انت بتذهب لمسافات بعيدة أو طويلة جداً خارج مدينتك اما إذا انت في حيك أو حارتك عادي...
4lovex2
وش هالقلب المتحجر اعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فهد آل قنيعير
السيارة الثانية جمس موديل 1981م لونين
د محمد ماجد بخش
موفقين يا رجال الدفاع المدني - أثبتوا فعلا بجهودكم إن العمل لا يعرف التوقف لأجل تحقيق الهدف - والحمد لله على هذه النتيجة ورغم...
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويجعل شفيعا لأهله

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