وظيفة شاغرة في شركة طيران أديل بجدة 

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة طيران أديل عن توفر وظيفة لحملة الثانوية العامة بمحافظة جدة.
وأشارت إلى الوظيفة الشاغرة هي أخصائي علاقات حكومية، كما اشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ويحمل شهادة الثانوية العامة ويفضل درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية أو ما يعادلها.
وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور مماثل، بالإضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثا وكتابة).
وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/11/10هجريا الموافق 2021/06/20م.