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وظيفة شاغرة في شركة طيران أديل بجدة 

منذ ساعة
1570
وظيفة شاغرة في شركة طيران أديل بجدة 

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة طيران أديل عن توفر وظيفة لحملة الثانوية العامة بمحافظة جدة.

وأشارت إلى الوظيفة الشاغرة هي أخصائي علاقات حكومية، كما اشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ويحمل شهادة الثانوية العامة ويفضل درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية أو ما يعادلها.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور مماثل، بالإضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثا وكتابة).

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/11/10هجريا الموافق 2021/06/20م.

 

جدة
وظيفة شاغرة
شركة طيران أديل
أخصائي علاقات حكومية

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
انتوا فاهمين غلط هذا التفويض يكون إذا انت بتذهب لمسافات بعيدة أو طويلة جداً خارج مدينتك اما إذا انت في حيك أو حارتك عادي...
4lovex2
وش هالقلب المتحجر اعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فهد آل قنيعير
السيارة الثانية جمس موديل 1981م لونين
د محمد ماجد بخش
موفقين يا رجال الدفاع المدني - أثبتوا فعلا بجهودكم إن العمل لا يعرف التوقف لأجل تحقيق الهدف - والحمد لله على هذه النتيجة ورغم...
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويجعل شفيعا لأهله

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