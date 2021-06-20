ضبط سائق استدرج طفلا بـ" كرات الطاولة " وهتك عرضه بالقوة

القاهرة (صدى):
شهدت محافظة الجيزة في مصر جريمة هتك عرض ارتكبها سائق لودر بحق طفل، وذلك بعد استدراجه لمنزله بحيلة ماكرة.
وذكر الفتى في البلاغ أن الرجل قام بدعوته مع طفلين آخرين لداخل منزله من أجل اللعب معهم بكرات المائدة " بلياردو " المتواجدة داخل منزله.
وأضاف الطفل أنهم استجابوا له، ثم قام السائق بعد ذلك بصرف الطفلين، وإغلاق باب منزله، واعتدى عليه وهتك عرضه، فسارع الطفل بإبلاغ والده الذي قدم بلاغا ضد الجاني في قسم الشرطة، وتم ضبط المتهم.
وقرر المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، المستشار فريد يحيي الزارع، إحالة السائق إلى الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفل، فضلا عن إصابته بجروح أعجزته عن أعماله الشخصية لمدة تقل عن 20 يوما.