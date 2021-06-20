لاعب الهلال يتوعد كويلار قبل مباراة فريقه مع كولومبيا

ماجد محمد (صدى):
توعد البيروفي أندري كاريلو لاعب الهلال، زميله في الفريق، جوستافو كويلار لاعب منتخب كولومبيا، وذلك قبل المباراة النارية التي تجمع الطرفين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا، والمقرر لها فجر الإثنين.
قال نجم الهلال، أن منتخب بلاده سيخوض مواجهة كولومبيا من أجل هدف واحد فقط، وهو حصد نقاط اللقاء كاملة.
وأشار إلى أنه يدرك قوة الدفاع الكولومبي، ولذلك سيتم التعامل على كل هذه التفاصيل من أجل تحقيق أول فوز خلال كوبا أمريكا.
وأوضح أنه على أتم الاستعداد للمساعدة في أي مكان داخل الملعب، مشيرا إلى أنه دافع كثيرا في المباراة الأخيرة نظرا للهجمات المتتالية للظهير الذي لعب ضده خلال مواجهة البرازيل.