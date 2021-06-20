اضاءة لمبة الزيت في لوحة السيارة يدل على وجود مشكلة بالمحرك

أميرة خالد (صدى):
تعتبر مشكلة إضاءة لمبة زيت المحرك في لوحة السيارة من أبرز العلامات التي تدل على وجود مشكلة يجب تلافيها فهى تدل على انخفاض ضغط الزيت في المحرك، وأن الزيت لا يصل إلى جميع أجزاء المحرك مما يمثل خطرًا شديدًا على "الموتور".
وتتضمن أسباب إضاءة اللمبة امتلاء مجرى الزيت في المحرك بالشوائب والأوساخ؛ وهو الأمر الذي يعيق مرور الزيت بالكيفية اللازمة داخل المحرك لأداء وظيفته.
كما يمكن أن تشتمل الأسباب على وجود خلل بين أسلاك الحساس مع المحرك أو خلل في الفيش الكهربائية أو عدم وجود توصيلات جيدة، وفي حالة تقادم السيارة وتهالك المحرك أيضًا يتعرض تآكل أجزاءه وتشققه.
وتدل اللمبة المضاءة أيضًا على رداءة زيت المحرك أو انتهاء عمره الإفتراضي، بالإضافة لتراكم الرواسب في المحرك مع قلة الصيانة الدورية لفترة طويلة؛ فذلك كفيل لمنع وصول الزيت لباقي أجزاء المحرك.